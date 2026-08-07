/వామ్మె.. సముద్రంలా ఎగసిపడుతున్న బావిలో నీరు.. వీడియో..

Gujarat Well Waves Video: సముద్రంలో కెరటాలు ఎగసిపడటం సహజమే.. కానీ, ఊరి చివర ఉన్న చిన్న బావిలో సముద్రం తరహాలో ఉవ్వెత్తున అలలు వస్తే ఎలా ఉంటుంది? సరిగ్గా అలాంటి అరుదైన, ఊహించని ఘటనే గుజరాత్లోని మోర్బీ జిల్లాలో వెలుగుచూసిందంటే నమ్ముతారా? అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే.. గత నాలుగు రోజులుగా ఓ బావిలోని నీరు దానంతటదే కెరటాలలా ఎగసిపడుతుండటం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. దీనిని చూసేందుకు చాలా మంది అక్కడికి చేరుకుంటున్నారు. వారు ఆ దృశ్యాలను చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మోర్బీ జిల్లా వీర్పర్డా గ్రామాని దగ్గరలోనే నేషనల్ హైవే పక్కన దాదాపు 18 అడుగుల లోతు ఉన్న ఒక పాత బావి ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ బావిలోని నీరు సాధారణంగా ఉండకుండా.. సముద్రపు కెరటాల మాదిరిగా అలలు అలలుగా ఊగిపోతోంది. రెండు రోజుల క్రితం మొదటిసారి ఈ వింతను గమనించిన గ్రామస్తులు.. మొదట్లో కాసేపటికి శాంతిస్తుందని భావించారు. కానీ, మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో మళ్లీ నీటిలో మార్పులు వచ్చి.. కదులడంతో ఆశ్చర్యపోయారు.
బావిలో నీరు వింతగా అటు ఇటు ఊగుతూ ఉండగా.. చూసిన కొందరు దీనిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది క్షణాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడం మొదలైంది.. దీంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఈ దృశ్యాన్ని చూడటానికి తరలి రావడం కూడా ప్రారంభించారు. మరికొందరు స్థానికులు దీనిని దేవుడి మహిమగా భావిస్తూ బావి వద్ద పూజలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు..
🚨MYSTERIOUS WELL BAFFLES GUJARAT VILLAGERS
pic.twitter.com/cBa32uv79g
— The Tatva (@thetatvaindia) August 7, 2026
మోర్బీ ప్రాంతం భూకంప తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే.. సీస్మిక్ జోన్ (Seismic Zone) పరిధిలోకి వస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. దాంతో భూగర్భంలో ఏదైనా చలనం రావడం వల్ల లేదా భూకంప సంకేతాల వల్లే ఇలా నీరు అలలలా మారుతోందేమోనని స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. అయితే, ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న జిల్లా యంత్రాంగంతో పాటు భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు.
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