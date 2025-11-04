Nag Nagini Couple Video Watch: గత కొద్ది రోజుల నుంచి అడవుల్లో ఆహార కొరత ఏర్పడడం కారణంగా పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి సంచారం చేయడం మొదలుపెట్టాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే పాములు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని సందర్భాలలో ఇంట్లోని వంట చేస్తున్న సమయంలో కిచెన్తలో దర్శనమిచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలా కొన్ని పాములు ఎక్కడపడితే అక్కడ ఆహారం ఉన్నచోట కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అడవికి దగ్గరగా ఉండే పల్లె ప్రాంతాల్లో ప్రమాదకరమైన పాములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లోనైతే కార్లతో పాటు మోటార్ సైకిళ్లలో కూడా సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా కొన్ని పాములు సీట్ల కింద దూరడం, మోటార్ సైకిళ్లలో హెడ్లైట్ లో దూరడానికి సంబంధించిన ఘటనల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో చూసాం. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో దీనికి భిన్నంగా ఉంది. ఏకంగా ఈ వీడియోలు హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ బైక్ హెడ్ లాంప్ పై రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు కనిపించాయి. సాధారణంగా ఒకే చోట అది కూడా బైక్ పై రెండు కింగ్ కోబ్రాలు కనిపించడం చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఆశ్చర్యపోయి ఈ వీడియో చూస్తున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
10 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ అడవి ప్రాంతంలో ఆపి ఉంచిన హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ (HF Deluxe) బైక్ పై రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు ఆటలాడడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఆ రెండు పాములను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ సమయంలో అతనిపై దాడికి దిగడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇలా కొద్దిసేపు ప్రయత్నించి ఎట్టకేలకు ఆ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు రెండు పాములను పట్టుకొని సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది..
