  • Telugu News
  • సోషల్
Naga Mani: వైరల్‌ వీడియో.. పాము పడగ పై నుంచి కింద పడిన నాగమణి

Naga Mani Diamond Fall Down From King Cobra: పురాణాల్లో.. ఇతిహాసాల్లో చరిత్ర కథల్లో చెబుతున్న నాగమణి నిజంగా ఉందా? అంటే స్పష్టంగా చెప్పలేం. కానీ ఈ వీడియో చూస్తే కచ్చితంగా నాగమణి ఉంది అని చెబుతారు. సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న నాగమణి వీడియో చూడండి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 20, 2025, 12:51 PM IST

King Cobra Nagamani: సరీసృపాల్లో పాములు ఒక జాతి. అడవుల్లో.. పుట్టల్లో పాములు కనిపిస్తుంటాయి. లేదంటే పాడుబడ్డ బంగ్లాలు.. శిథిలాల్లో జీవిస్తుంటాయి. వాస్తవంగా పాములను దేవతలుగా భారతదేశంలో కొలుస్తుంటారు. అలాంటి పాములను దేవతలుగా భావిస్తుంటాం. ఆ క్రమంలోనే పాములపై నాగమణి ఉంటుందని చెబుతుంటారు. చాలా పౌరాణిక సినిమాలు.. ఇతిహాసాల్లో పాము తలపై నాగమణి ఉంటుందని ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి. తాజాగా అలాంటి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

పాముపై ఉండే నాగమణి ఒక రత్నంగా చెబుతారు. అరుదైన రత్నాలలో పాముపై ఉండే నాగమణి అత్యంత అరుదైనదిగా పేర్కొంటారు. ఇది ఎక్కువగా అరుదైన నాగుపాము తలలపై కనిపిస్తుందని నమ్ముతారు. ప్రాచీనులు ఈ నాగమణిని చాలా పవిత్రంగా భావించారు. దీనిని ధరించడం వల్ల కొన్ని అద్భుతమైన శక్తులు వస్తాయని విశ్వసిస్తారు. నాగమణికి సంబంధించిన అనేక కథలు ఉండగా.. వాటిలో కొన్ని ప్రసిద్ధి చెందాయి. నాగ ప్రపంచంలో 9 రకాల నాగుపాములు ఉన్నాయని చెబుతారు. నాగమణి వాటి తలలపై పెరుగుతుందని కథల్లో ఉంది. కొన్ని కథలలో నాగమణి చాలా శక్తివంతమైనవని కూడా ప్రస్తావించారు.

అలాంటి నాగమణి ఎక్కడో ఒకచోట కనిపించింది. ఓ గ్రామీణ రోడ్డు మీద నాగుపాము పడగవిప్పి కూర్చోగా.. అక్కడ నాగమణి కిందపడింది. రాత్రిపూట నాగమణి ధగధగలాడుతూ కనిపించింది. నాగమణి కాంతిలో పాము నిగనిగలా మెరుస్తోంది. ఆ కాంతి ఎంతలా ఉందంటే ఆ రోడ్డుపై వీధిదీపంలా వెలుతురు కనిపిస్తోంది. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో తిరుగుతోంది. అయితే ఆ పాము నిజమైనదా? లేదా ఏఐ జనరేటెడ్‌? అనేది తెలియదు. కానీ వీడియో చూస్తే మాత్రం వాస్తవ సంఘటనలా కనిపిస్తోంది. ఏ వీడియో అయితేనేం నాగమణి రూపం చూడచక్కగా ఉంది.

రాజుల కాలంలో నాగమణిని తమ ఆభరణాల్లో ధరించేవారు. అలా ధరిస్తే రాజ్యం సంతోషంగా.. సుసంపన్నంగా ఉండేదని నాటి రాజుల విశ్వాసం. రాజ్య ప్రజలు చాలా సంతోషంగా జీవించారని కూడా చాలా కథల్లో ఉంది. నాగమణి రత్నాన్ని ధరించిన చాలా మంది రాజులు యుద్ధంలో ఓడిపోలేదని, అనేక రాజ్యాలను జయించి తమ సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించారని కథలు కథలుగా చెబుతారు. ఈ నాగమణిని ధరించడం వల్ల శరీరానికి కొన్ని అద్భుతమైన శక్తులు వస్తాయని భారతీయులు విశ్వసిస్తారు.

 
 
 
 
 

 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

