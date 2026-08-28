/Snake Video: వామ్మె.. నాగుపాము తలపై అతీంద్రియ శక్తులున్న నాగామణి.!. వీడియో వైరల్..

Naga mani on cobra head rare video viral: పాముల వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారుతుంటాయి. దీన్ని చూసేందుకు ఇటీవల నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో కోబ్రా వీడియోలను ఎక్కువగా వైరల్ చేస్తున్నారు. దీని కోసం రకరకాల స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. తమ ప్రాణాల మీదకు కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు పాముల కాటుకు గురౌతున్నారు. అందుకే పాముల కాటువల్ల చాలా మంది ఇటీవల మరణిస్తున్న ఘటనలు సైతం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. చాలా మంది పాములు దేవత స్వరూపంగా భావిస్తారు. వాటి తల మీద నాగమణి ఉంటుందని చెప్తారు.
అవి నిధులు, డబ్బుల ఖజానా వద్ద కాపాలాగా ఉంటాయని కథలు, కథలుగా చెప్తారు. అయితే ప్రస్తుతం ఒక పాము తల మీద నాగామణి ఉంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట బాగావైరల్ గా మారింది. అది బాగా కోపంగా బుసలు కొడుతూ ఉంది. వైరల్ అవుతున్న పాము వీడియోలో నాగు పాము తలమీద నాగ మణి చక్కగా మెరుస్తు కన్పిస్తుంది.
మరీ అది ఏఐ వీడియోతో చేసిందొ లేదా అందరు కథలుగా చెప్తున్నట్లు నిజంగా పాము తలపై నాగమణి ఉందో తెలీదు కానీ ఈ కోబ్రా వీడియో మాత్రం బాగా వైరల్ గా మారింది. అసలు దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
కొంత మంది ఇదంతా ఫెక్ అని పాము తల మీద నాగమణి ఉండదని, ఇదంతా ఏఐ మాయ అంటూ కొట్టిపారేస్తున్నారు. పాపం ఈ విషయం తెలియని కొంత మంది మాత్రం నిజంగానే నాగమణి పాము తల మీద ఉంటుందా..?.. అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.