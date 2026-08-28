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Snake Video: వామ్మె.. నాగుపాము తలపై అతీంద్రియ శక్తులున్న నాగామణి.!. వీడియో వైరల్..

Snake Video: పాము తలపై నాగామణి ఉన్న వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అంతే కాకుండా ఇది చాలా డెంజర్ గా బుసలు కొడుతుందని కామెంట్ లు చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:49 PM IST
Snake Video: వామ్మె.. నాగుపాము తలపై అతీంద్రియ శక్తులున్న నాగామణి.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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