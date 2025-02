Viral Video: కుంభమేళాకు వచ్చి ఒక జంట పాడుపని.. ఆగ్రహాంతో నాగ సాధు ఏంచేశారంటే.. వీడియో వైరల్..

Naga sadhu attacks on family who cooking chicken in kumbh mela: ప్రయాగ్ రాజ్ లో జరుగుతున్న మహా కుంభమేళకు భక్తులు పొటెత్తుతున్నారు. దాదాపు 144 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన మహా కుంభమేళలో పాల్గొనడానికి మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా.. ప్రపంచ నలు మూలల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా త్రివేణి సంగమంలో స్నానం ఆచరించేందుకు భక్తులు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

యోగి సర్కారు కూడా కుంభమేళకు వస్తున్న భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇదిలా ఉండగా.. కుంభమేళకు వస్తున్న భక్తుల కోసం అనేక శిబిరాలు, గుడారాలు తాత్కలికంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా.. పవిత్రమైన ప్రదేశంకు వచ్చి ఒక జంట చేసిన పాడుపని ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

A family was attacked for cooking chicken at their camp at the #MahaKumbhMela in #Prayagraj , family was attacked for cooking chicken at their camp.

The attackers beat the family members, removed their tent, and threw the chicken out, causing a disruption in the peaceful… pic.twitter.com/kaUnB98G5N

