/Nagamani Video: వామ్మె.. నాగుపాము తల నుంచి నాగమణి తీస్తున్న వీడియో..

Nagamani Video Watch Here: ప్రకృతిలో చాలా మంది తెలియని ఎన్నో రకాల వింతలతో పాటు విశేషాలు దాగి ఉన్నాయి. అందులో మనం పురాణాల్లో విన్న నాగమణి గురించి.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. తాజాగా ఒక వ్యక్తి అత్యంత విషపూరితమైన పాము తల నుంచి మెరిసే నల్లటి నాగమణి తీస్తున్నట్లు ఉన్న ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. చాలా మంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..ఒక వ్యక్తి తన చేతితో ఒక పొడవైన పామును పట్టుకుని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ వ్యక్తి కింగ్ కోబ్రా పాము తల భాగం పట్టుకుని.. దానిని నెలపై నిటారుగా పరచడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే అతను దానికి ఒక చిన్న చాక్తో రంధ్రం చేయడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, అతను దాని గుండా.. ఒక నల్లని రాయిని బయిటకు తీశాడు. అదేంటో కాదు.. అత్యంత విలువైన నాగమణి అని నెటిజన్స్ చెబుతున్నారు. ఈ నాగమణి చాలా అరుదైన అకృతిలో, చూడడానికి చాలా వితంగా ఉన్నట్లు ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కొందరు ఇది నిజమైన నాగమణి అని.. ఇలాంటివి దొరకడం చాలా అరుదని అనుకుంటూ ఉంటే.. మరికొందరు మాత్రం.. పాముల్లో ఇలాంటి రాళ్లు ఏర్పడటం సాధరణమని.. ఇలాంటి విషం గడ్డకట్టినప్పుడు ఏర్పడుతూ ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్స్ వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ కూడా చేస్తూ వస్తున్నారు. మరికొందరు ఇది వీడియో వ్యూస్ కోసం నాగుపాము తల భాగం నుంచి ఇలాంటి రాళ్లు తీసి ఉండొచ్చని అంటూ ఉన్నారు. అయితే, ఏది ఏమైనా తాజాగా ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఏది ఏమైనప్పటికీ.. ఇలాంటి విష పాములను పట్టుకుని నాగమణి తీసే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా పాములను ఇలా హింసించడం కూడా చాలా నేరమని, ఇలా చేసేవారిపై అధికారులు తక్షమే చర్యులు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. అయితే, ఇలా చాలా మంది పాము తల భాగం చీల్చి వాటిలో లభించే రాళ్లలను వేయిల రూపాయాలకు విక్రయిస్తున్నారు. దీని వల్ల పాములు తీవ్ర గాయాల పాలవుతున్నాయి.
