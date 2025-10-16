English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra Nagamani Video: కింగ్ కోబ్రా నోట్లో అరుదైన నాగమణి.. ఈ వీడియో మీకోసం..

King Cobra Nagamani Video: కింగ్ కోబ్రా నోట్లో అరుదైన నాగమణి.. ఈ వీడియో మీకోసం..

King Cobra Nagamani Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా నోట్లో అరుదైన నాగమణి కనిపించింది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఎప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోని చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 16, 2025, 05:26 PM IST

King Cobra Nagamani Video: కింగ్ కోబ్రా నోట్లో అరుదైన నాగమణి.. ఈ వీడియో మీకోసం..

King Cobra Nagamani Video Watch Here: మన పూర్వీకులు నాగమణిని అత్యంత విలువైన రత్నంగా చెప్పుకునేవారు. ఎందుకంటే ఈ రత్నాన్ని ధరించడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయ ని ఒక నమ్మకం. అందుకే అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు చాలామంది నాగమణి ఒరిజినల్ రత్నాలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతోనే ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే పల్లెల్లో జీవించే ప్రజలకు నాగమణి గురించి వివరించి.. వారిని మోసం చేసి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము తల బాగా చీల్చి.. వాటి నుంచి నాగమణిలను బయటికి తీస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే కొంతమంది వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ నాగమణికి సంబంధించిన వీడియో కూడా విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. 

నాగమణిలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వైరలై ఉన్నాయి. అందులో చాలా వరకు కేవలం ఆ రత్నం పాముల తల భాగంలో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉండేది. కానీ ఇటీవలే వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కింగ్ కోబ్రా నోట్లో నాగమణి ఉండడం చూడొచ్చు. నిజానికి ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయిపోతున్నారు. సాధారణంగా పాము తలభాగంలో ఉండే నాగమణి.. ఏకంగా పాము నోట్లో కనిపించడం చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. వీడియోలో ఒక పాము కనిపించడం చూడొచ్చు. అది అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము.. అయితే ఈ పాము  పడగవిప్పి ఉండడం కూడా కనిపిస్తుంది. కొద్దిసేపు ఆ పాము అటు ఇటు కదలడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఆ తర్వాత పాము చాలా నెమ్మదిగా నోరు తెరవడంతో.. దాని నోట్లో అత్యంత అరుదైన ఓ రత్నం కనిపించడం కూడా క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఇది చూసిన చాలామంది అత్యంత విలు వైన నాగమణి అని అభిప్రాయపడుతున్నారు. 

వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది అయితే.. నాగమణి అనేది కేవలం పాములకు సంబంధించిన తలభాగంలో మాత్రమే పెరుగుతాయని అలాంటిది ఈ పాము నోట్లో కూడా ఇలాంటి అరుదైన నాగమణి కనిపించడం ఆశ్చర్యమేస్తోందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది లైక్ కూడా చేశారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

