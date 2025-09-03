English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagamani Real Stone Video: బ్యాగ్‌లో నుంచి పాములు తీసి.. తలను ముక్కలు చేసి నాగమణి బయటి తీశారు.. వీడియో..

Nagamani Real Stone Viral Video: ఓ వ్యక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని అందులో నుంచి నాగమనులను తీస్తున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోని చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అవుతున్నారు. పాము తలభాగాన్ని కట్ చేసి ఇలా తీయడమేంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 3, 2025, 09:15 PM IST

Nagamani Real Stone Video: బ్యాగ్‌లో నుంచి పాములు తీసి.. తలను ముక్కలు చేసి నాగమణి బయటి తీశారు.. వీడియో..

Nagamani Real Stone Viral Video Watch: మనదేశంలో నాగుపాము అనగానే భయం భక్తి రెండు గుర్తుకొస్తుంటాయి. చాలామంది నాగుపామును నాగుల పంచమి రోజున దైవంగా భావించి పూజిస్తారు. మరి కొంతమంది నాగుపామును చూశారంటే.. చాలు భయపడిపోతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఓ వ్యక్తి తన భయాన్ని అధిగమించి.. దానిలో ఉన్న అద్భుతమైన శక్తిని బయటికి తీసిన ఒక అరుదైన వైనం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. వీడియో షార్ట్‌గా ఉన్నప్పటికీ దీనిని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి తనకున్న ఎంతో ధైర్యంతో నాకు పాముని పట్టుకొని సంచిలో నుంచి బయటకు తీయడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఆ వ్యక్తి ఆ పామును దాని తల భాగంలో పట్టుకొని.. తలను బలంగా నేలకు ఆనించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా అతను తన బ్యాగ్‌లో నుంచి కత్తిని తీసి బలంగా నేలపై ఉంచిన పాము తలను కోయడం మీరు గమనించవచ్చు. అతడు ఆ పాము తలపై భాగాన చాకుతో కొంత కోసి.. పాము తలలో నుంచి బ్లాక్ కలర్‌లో ఉన్న రెండు రత్నాలను బయటికి తీయడం గమనించవచ్చు..

ఆ వ్యక్తి పాము తలభాగం నుంచి చిన్న రాళ్లను బయటికి తీసేసాడు.. అయితే, మీకు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఆ నలుపు రంగులో ఉన్న రాళ్లేంటో కాదు.. అవే అత్యంత శక్తివంతమైన నాగమణులు.. అవును ఒక్కొక్క పాములో రెండు రెండు నాగమణులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. వీటిని తీయాలంటే తప్పనిసరిగా పాము తల కట్ చేయాల్సిందే. పాము తల భాగాన చిన్న చిన్న కాట్లు పెట్టి అందులో నుంచి పామును తీయాల్సిందే. ఇదే పని ఈ వీడియోలు ఆయన చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడే ఉన్న కొంతమంది మొబైల్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. 

వీడియో చివరిలో పాము తల భాగంలో నుంచి తీసిన ఆ  రాళ్లను అవి నాగమణి అని అక్కడున్నవారికి చూపించారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం కొన్ని గ్రామాల్లో పాములు పట్టేవారు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములను పట్టుకొని వాటిని బంధించి తలభాగాల్లో ఉండే నాగమనులను సేకరించి విక్రయిస్తున్నారు. వీటిని ధరించడం వల్ల పాములు దాడి చేయమని, అలాగే పరిసర గ్రామాల్లో రాకుండా ఉంటాయని ప్రజలను ఏదో విధంగా మభ్యపెట్టి వారి చేత వీటిని కొనిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలోనే తీసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Nagamani Rare VideoViral videoLatest Viral VideoViral newsSnake Pearl Video

