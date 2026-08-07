/Snake Video: అరెవావ్.. నల్లత్రాచు పడగ మీద మెరుస్తున్న నాగామణి.!. అరుదైన వీడియో..

Nagamani stone spotted on cobra rare video: పాములను చాలా మంది దేవతలుగా కొలుస్తారు. శివయ్య మెడలో సర్పాలు ఆభరణంగా ఉంటాయి. సుబ్రహ్మణ్యుడి ప్రతిరూపంగా పాముల్ని కొలుస్తారు. ముఖ్యంగా రాహు, కేతు దోషాలున్న వారు సర్పశాంతి, కాలసర్పదోష నివారణకు పూజలుచేయించుంటారు. అందుకు పొరపాటున కూడా పాములకు హనీ తలపెట్టొద్దని చెప్తారు. పాములకు హనీ తలపెడితే జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదు. పెళ్లి విషయంలో ఆటంకాలు, సంతానం, మొదలైన విషయాల్లో సమస్యలు వస్తాయంటారు. అయితే.. పాముల మీద నాగమణి ఉంటుందని చెప్తారు.
ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారిన వీడియోలో కూడా ఒక పాము మీద మెరుస్తున్న ఒక నాగమణి కన్పిస్తుంది. చాలా మంది అనాదీగా పాముల తల మీద నాగమణి ఉంటుందని కథలు కథలుగా చెప్తారు. అంతే కాకుండా ఎక్కడైతే నిధులు, ధనాగారాలు ఉంటాయో అక్కడ కోబ్రాలు కాపాలాగా ఉంటాయని చెప్తారు.
ఆ ప్రదేశాలు ఎవరికి చెందాలో వారికిమాత్రమే ఆ నిధుల్ని ముట్టుకునేలా పాములు అవకాశం ఇస్తాయంట. మరీ పాముల మీద నాగామణి ఉంటుందని చెప్పడం వంటి కథలుగా వింటు ఉంటాం. ప్రస్తుతం గుడిలో ఒక నల్లత్రాచు బైటపడింది. దాని తల మీద మెరుస్తున్న నాగామణి ఉంది. మరీ ప్రస్తుతం ఏఐ జనరేషన్ లో ఆ పాము తల మీద నిజమైన నాగమణి ఉందో లేదా ఏఐ తో మణి మాదిరిలా క్రియేట్ చేశారో తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.అసలు పాములుంటాయి కానీ వాటి తల మీద నాగామణి ఏంటని,ఇది నమ్మశక్యంలా లేదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.ఏదీ ఏమైన ఈ వీడియోను కొంత మంది నెటిజన్లు చాలా ఆసక్తిగా చూస్తు వైరల్ చేస్తున్నారు.