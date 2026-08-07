Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Snake Video: అరెవావ్.. నల్లత్రాచు పడగ మీద మెరుస్తున్న నాగామణి.!. అరుదైన వీడియో..

Snake Video: అరెవావ్.. నల్లత్రాచు పడగ మీద మెరుస్తున్న నాగామణి.!. అరుదైన వీడియో..

Nagmani on cobra Video: పాము తల మీద నాగామణి మెరుస్తుంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం ఆశ్చర్య పోతున్నారు. అసలు పాముల మీద నాగమణి ఉండటం ఏంటని డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:32 PM IST
Snake Video: అరెవావ్.. నల్లత్రాచు పడగ మీద మెరుస్తున్న నాగామణి.!. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tirumala Brahmotsavam: టీటీడీ కీలక సమీక్ష.. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో తిరుమల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
2
3
4
5