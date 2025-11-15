English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Nagamani Real Video: నాగుపాము తలపై నాగమణి.. బుసలు కొడుతూ హెచ్చరిస్తున్న వీడియో..

Nagamani Real Video: నాగుపాము తలపై నాగమణి.. బుసలు కొడుతూ హెచ్చరిస్తున్న వీడియో..

Latest Nagamani Real Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అరుదైన నాగమణికి సంబంధించిన పాము వీడియో ఒకటి వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము చూడొచ్చు. అలాగే దాని తలపై భాగంలో ఒక వజ్రం కూడా చూడొచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 15, 2025, 04:52 PM IST

Nagamani Real Video: నాగుపాము తలపై నాగమణి.. బుసలు కొడుతూ హెచ్చరిస్తున్న వీడియో..

Latest Nagamani Real Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో అరుదైన వీడియోలు తప్పకుండా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. రోజు ఏదో ఒక వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో తప్పకుండా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు అడవిలో జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలు ఎంతో ఆసక్తిగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చూసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా విష సర్పాలకు సంబంధించిన అరుదైన వీడియోలు ఎక్కువగా చూస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది ఎప్పుడు నాగుపాములు, ఇతర పాములకు సంబంధించిన అరుదైన వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే, గతంలో ఎప్పుడో పోస్ట్ చేసిన ఓ అరుదైన వీడియో ఇప్పుడు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. 

నాగుపాములు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవని తెలిసిందే. అంతేకాకుండా హిందువులు ఈ పాములను ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన దేవతలుగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా నాగదేవతలకు ప్రతి ఏడాది నాగుల పంచమి రోజున పూజలు చేయడం కూడా ఆనవాయితీగా ఉంది. అలాగే పురాణాల్లో కూడా నాకు పాములకు సంబంధించిన అనేక కథలు కుప్పలు తెప్పలుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నాగమణికి సంబంధించిన కథలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. నాగమణి కలిగిన పాములు చాలా అరుదుగా లభిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇవి చూడడానికి అన్నిటికంటే చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. 

ఈ పాములు చీకట్లో కూడా మిలమిల మెరుస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇప్పటికీ ఇలాంటి పాములు అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా కూడా ఓ నాగుపాముకు సంబంధించిన నాగమణి వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో నాగమణి కలిగిన అరుదైన నాగుపామును ఎంతో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ నాగుపాము బుసలు కొట్టడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

సహజంగా నాగుపాము తలలపై నాగమణులు తయారయి ఉంటాయని సమాచారం. అయితే, ఈ వీడియోలో కూడా సరిగ్గా నాగుపాము తలపైనే నాగమణి కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. కానీ ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము తలపై ఎవరో కావాలనే ప్లాస్టిక్‌తో తయారు చేసిన వజ్రం లాంటి వస్తువును అతికించినట్లు తెలుస్తోంది. కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి సాధారణంగా గ్రాఫిక్స్ అనుకున్నారు. కానీ, వీడియోను క్లియర్గా గమనించి చూస్తే.. ప్లాస్టిక్ తయారుచేసిన వజ్రమని తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీడియోలో కనిపిస్తుంది.. నిజమైన నాగమణి అని అనుకుంటున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Real Nagamani VideoNagamani VideoReal Nagamani NewsReal Nagamani Viral NewsViral video

