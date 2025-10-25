English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snakes On Shiva lingam Video: నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగాన్ని చుట్టుకున్న రెండు జంట నాగులు.. వీడియో వైరల్..

Snakes On Shiva lingam Video: నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగాన్ని చుట్టుకున్న రెండు జంట నాగులు.. వీడియో వైరల్..

Snakes on shiva lingam Video: నెల్లూరులోని శివాలయంలో రెండు పాములు శివుడి లింగంను చుట్టుకుని కన్పించాయి. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు నాగుల చవితి కావడంతో భక్తులు మరింతగా ఇది దేవుడి మహిమ అంటూ భక్తితో పొంగిపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:38 PM IST
  • నెల్లూరులో నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం..
  • శివలింగాన్ని చుట్టుకున్న నాగు పాములు..

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Snakes On Shiva lingam Video: నాగుల చవితి వేళ అద్భుతం.. శివలింగాన్ని చుట్టుకున్న రెండు జంట నాగులు.. వీడియో వైరల్..

Two Cobra snakes coiled around shiva Lingam in Nellore video:  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ చూసిన గుళ్లలో కార్తీక మాసం శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆలయాలన్ని భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కార్తీక మాసంలో శుద్ద చవితిని నాగుల చవితిగా జరుపుకుంటారు. ఈరోజున ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని నెల్లూరు జిల్లాలో అధ్బుత ఘటన చోటు చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలులో విశ్వనాథస్వామి ఆలయంలో శివలింగం పక్కన రెండు నాగుపాములు పడగవిప్పి కన్పించాయి. దీంతో భక్తులు స్వయంగా నాగదేవత తమను అనుగ్రహించడానికి వచ్చారంటూ భక్తితొ పొంగిపోతున్నారు. రోజులాగే పూజారీ ఆలయంకు వచ్చాడు. అప్పటికే చాలా మంది భక్తులు ఆలయంతో బైట వేచి చూస్తున్నారు.

 

ఇంతలో దేవాలయం తలుపులు తెరిచే సరికి రెండు నాగు పాములు పడగ విప్పి మరీ శివలింగంపై ఉన్నాయి.  దీంతో పూజారీ, భక్తులు తన్మయత్వంలో మునిగిపోయారు. ఒకవైపు నాగుల చవితి, మరోవైపు కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో ఈ విధంగా జంట నాగులు కన్పించడంతో అందరు ఆనందంతో ఈ ఘటన చూసి పొంగిపోతున్నారు.

శివలింగంపై ఉన్న నాగులకు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేశారు.  ఇది దేవుడి మహిమ అంటూ అందరు ఈ సన్ని వేశాన్నితమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు.  అయితే శివలింగం పక్కనే పుట్ట ఉంది.. అక్కడి నుంచి నాగుపాము బయటకు వచ్చిందంటున్నారు.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. ఏంగుండెరా వాడిదీ.. పడగ విప్పిన కోడెనాగుతో డెంజర్ స్టంట్‌లు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

అయితే కొద్దిసేపు అక్కడే ఉన్న పాములు తిరిగి పుట్టలోకి వెళ్లిపోయాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భక్తితో పొంగిపోతున్నారు. నాగుల చవితి రోజున స్వయంగా నాగదేవత తమను అనుగ్రహించడానికి వచ్చారంటూ భక్తులు తన్మయత్వంతో దేవుడికి పూజలు చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

cobra snake videoNagula ChavithiSnake VideoNellore snake videoking cobra snake

Trending News