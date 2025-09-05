Nagupamu Vs Jerripothu Video: ఒకే చోట నాగుపాము, జెర్రిపోతు సయ్యాటలు.. ఈ అరుదైన వీడియో మీకోసమే..

Nagupamu Vs Jerripothu Video Watch: సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్పుడప్పుడు అరుదైన దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన అరుదైన ఘటనలను చూసేందుకు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇష్టపడుతున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని రేర్ విజువల్స్ను కొంతమంది కావాలని సోషల్ మీడియాలోకి వదులుతున్నారు. ఇవి షేర్ చేసిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ ఇంట్లోని బాల్కనీలో నాగుపాము జెర్రిపోతుకు మద్యం జరిగిన అద్భుతమైన సయ్యాటకు సంబంధించిన అరుదైన దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ వీడియో ప్రారంభంలోని నాగుపాముతో పాటు జర్రిపోతు బాల్కనీలో ఒకదానికి ఒకటి ఎదురెదురుగా ఉండి అటు ఇటు తిరగడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో నాగుపాము జెర్రీపోతుపై దాడి చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించింది. అయితే ఈ క్రమంలో నాకు పాము నుంచి తప్పించుకోవడానికి జెర్రిపోతు బాల్కనీలో నుంచి బయటికి వెళ్లిపోవడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ రెండు పాముల్లో అత్యంత పొడవుగా ఉన్నది జరిగిపోతు.. ఇది వీడియోలో బాల్కనీలో నుంచి బయటికి ఎక్కి పోవడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి..
అయితే జర్రిపోతు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడం చూసేందుకు.. నాకు పాము ఏకంగా వడగ విప్పి నిటారుగా పైకి లేచి చూసింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే.. ఆ రెండు పాములు సయ్యాటలకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ రెండు పాములు చాలా స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయట. అందుకే ఎప్పుడు కనిపించినా ఈ రెండు ఒకే చోట కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే అప్పుడప్పుడు ఇవి రెండు కలిసి దాడి కూడా చేసుకుంటాయి. తాజాగా బాల్కనీలో ఈ రెండు మామూలు కనిపించడం చూసి స్థానికులు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో వదిలారు. దీంతో ఈ వీడియో కాస్త వైరల్గా మారింది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియో చూసి ఇలాంటి దృశ్యాలు చాలా అరుదుగా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తాయని అంటున్నారు. అయితే ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి