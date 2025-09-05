English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagupamu Vs Jerripothu Video: ఒకే చోట నాగుపాము, జెర్రిపోతు సయ్యాటలు.. ఈ అరుదైన వీడియో మీకోసమే..

Nagupamu Vs Jerripothu Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాల్కనీలో జర్రిపోతుతోపాటు నాగుపాము సయ్యాటలాడుతున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో నాగుపాము నుంచి తప్పించుకోవడానికి జర్రిపోతు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 5, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
6
Happy Teacher Day
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
Nagupamu Vs Jerripothu Video: ఒకే చోట నాగుపాము, జెర్రిపోతు సయ్యాటలు.. ఈ అరుదైన వీడియో మీకోసమే..

Nagupamu Vs Jerripothu Video Watch: సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్పుడప్పుడు అరుదైన దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన అరుదైన ఘటనలను చూసేందుకు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇష్టపడుతున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని రేర్ విజువల్స్‌ను కొంతమంది కావాలని సోషల్ మీడియాలోకి వదులుతున్నారు. ఇవి షేర్ చేసిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ ఇంట్లోని బాల్కనీలో నాగుపాము జెర్రిపోతుకు మద్యం జరిగిన అద్భుతమైన సయ్యాటకు సంబంధించిన అరుదైన దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి  వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వీడియో ప్రారంభంలోని నాగుపాముతో పాటు జర్రిపోతు బాల్కనీలో ఒకదానికి ఒకటి ఎదురెదురుగా ఉండి అటు ఇటు తిరగడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో నాగుపాము జెర్రీపోతుపై దాడి చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించింది. అయితే ఈ క్రమంలో నాకు పాము నుంచి తప్పించుకోవడానికి జెర్రిపోతు బాల్కనీలో నుంచి బయటికి వెళ్లిపోవడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ రెండు పాముల్లో అత్యంత పొడవుగా ఉన్నది జరిగిపోతు.. ఇది వీడియోలో బాల్కనీలో నుంచి బయటికి ఎక్కి పోవడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి..

అయితే జర్రిపోతు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడం చూసేందుకు.. నాకు పాము ఏకంగా వడగ విప్పి నిటారుగా పైకి లేచి చూసింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే.. ఆ రెండు పాములు సయ్యాటలకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ రెండు పాములు చాలా స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయట. అందుకే ఎప్పుడు కనిపించినా ఈ రెండు ఒకే చోట కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే అప్పుడప్పుడు ఇవి రెండు కలిసి దాడి కూడా చేసుకుంటాయి. తాజాగా బాల్కనీలో ఈ రెండు మామూలు కనిపించడం చూసి స్థానికులు స్మార్ట్ ఫోన్స్‌లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో వదిలారు. దీంతో ఈ వీడియో కాస్త వైరల్‌గా మారింది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియో చూసి ఇలాంటి దృశ్యాలు చాలా అరుదుగా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తాయని అంటున్నారు. అయితే ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Black Dhaman SnakeChera Snake VideoNagupamu VideoJerripothu VideoViral video

Trending News