Naked Young Woman Video: విమానాశ్రయంలో నగ్నంగా తిరుగుతున్న మహిళ.. లీక్‌ వీడియో వైరల్‌..

Naked Young Woman Walking In Airport Viral Video: తరచుగా చాలా మంది బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధర్నాలు, అల్లర్లు సృష్టించి, ఇతరులనుయ చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది కావాలనే ఇలా చేస్తూ.. ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఆనంద పడుతూ ఉంటారు. మరికొంతమందైతే తెలిసి తెలియక ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా ప్రతి రోజు ఎన్నో రకాల సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ విమానాశ్రయంలో కూడా ఓ యువతి హంగామా చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనికి చూసిన నెటిజన్స్‌ అమె ప్రవర్తన చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏం ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. విమానాశ్రయంలో ఓ యువతి నగ్నం(Naked Young Woman)గా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆమెకు నచ్చినట్లుగా బాటిల్‌లో నీటిని అటు ఇటు చల్లుతూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా గట్టిగా అరుస్తూ.. "నేను శుక్ర దేవతని" అని చెప్పడం కూడా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ అసభ్యకరమైన ప్రవర్తనను చూసి స్థానికంగా ఉన్న జనాలు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. అంతేకాకుండా అక్కడే ఉన్న కొంతమంది ఆమె వింత ప్రవర్తనను స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో చిత్రీకరించారు.

Dallas Fort Worth International Airport.

📍Texas, USA 🇺🇲

Her name is “Samantha Palma” and she had a mental breakdown, stabbed one person and bit two others. Apparently, she hadn't taken her medication that day.

Cops say they were called for a welfare check and determined a… pic.twitter.com/siRwnudbKP

— Kanwaljit Arora (@mekarora) March 26, 2025