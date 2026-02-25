Gossip ban in Village: చాడిలు చెప్పడమే పనిగా పెట్టుకుంటే ఫైన్.!. ఆ రాష్ట్రంలోని గ్రామం తీర్మానంపై నెట్టింట కొత్త రచ్చ.!.

Netizens funny comments on Chhattisgarh village imposes rs 5000 issues: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తరచుగా సెలబ్రీటీలను, రాజకీయ నేతల్ని ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. వారి పర్సనల్ లైఫ్, పెళ్లి, డైవర్స్, ప్రెగ్నెన్సీ అంటూ రకరకాల అంశాలపై ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. వీరి దెబ్బకు పాపం సెలబ్రీటీలు బైటకు వచ్చి వాటిపై క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. అయితే.. సోషల్ మీడియాలో కొంచెం వెరైటీగా, ఆసక్తిగా ఉన్న అంశాలు తొందరగా వైరల్ గా మారుతుంటాయి. వీటిని నెటిజన్లు వారికి నచ్చినట్లు కామెంట్స్ చేస్తు మరింత దానికి పబ్లిసిటీ వచ్చేలా చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఛత్తీస్ గఢ్ లోని ఒక గ్రామం తీసుకున్న తీర్మానం కాస్త ట్రోలర్స్ రాయుళ్ల కంట పడింది. దీన్ని నెటిజన్లు భలే వైరల్ చేస్తున్నారు.
ఇటీవల ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బలోద్ జిల్లాలోని మేదకీ గ్రామస్తులు వెరైటీగా తీర్మానం చేశారు. గ్రామంలో తరచుగా చాడీ లు చెప్పడం, రూమర్స్ వల్ల అందరి మధ్య భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఏర్పడి గోడవలు అవుతున్నాయని పంచాయతీ పెద్దలు వెరైటీగా తీర్మానం చేశారు. గ్రామంలో ఒకరిపై మరోకరు చాడీలు చెప్పుకున్నా..అసత్య ప్రచారాలు చేసిన అలాంటి వారిపై రూ. 5 వేల జరిమాన విధించాలని గ్రామకమిటీ తీర్మానించింది.
అంతే కాకుండా తప్పుడు ప్రచారాలు చేసిన వారిని పట్టిస్తే రూ. వెయ్యి వారికి నగదు బహుమతి కూడా ఇస్తామని చెప్పింది. ఇది కాస్త సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు గ్రామాల్లో ఏదైన ప్రేమ వివాహలు, ఇతర గ్రామాల మధ్యన ఏదైన గొడవలు ఉంటే కట్టుబాట్లు అంటూ ఫైన్ లు చూశాం.
గ్రామంలోని ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తే వారికి జరిమానాలు విధించడం చూశాం.. అదే విధంగా పశువులు ఏదైన పంటలకు నష్టం కల్గిస్తే, ఆ గ్రామ ప్రజలు నష్టపోయేలా చేస్తే ఫైన్ విన్నాం కానీ.. ఈ చాడీలు చెప్పడంపై ఫైన్ ఏంట్రా అని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. మొత్తంగా ఛత్తీస్ గఢ్ గ్రామం తీసుకున్న నిర్ణయంపై కొంత మంది నెటిజన్లు సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది దీనికి కౌంటర్ గా ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
