English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Gossip ban in Village: చాడిలు చెప్పడమే పనిగా పెట్టుకుంటే ఫైన్.!. ఆ రాష్ట్రంలోని గ్రామం తీర్మానంపై నెట్టింట కొత్త రచ్చ.!.

Gossip ban in Village: చాడిలు చెప్పడమే పనిగా పెట్టుకుంటే ఫైన్.!. ఆ రాష్ట్రంలోని గ్రామం తీర్మానంపై నెట్టింట కొత్త రచ్చ.!.

Chhattisgarh village imposes rs 5000 on fake gossips: చాడీలు చెప్పుకుంటు గ్రామంలో గొడవలు, మనస్పర్థలు కాకుండా ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బలోద్  జిల్లాలోని పంచాయతీ పెద్దలు వెరైటీ తీర్మానం చేశారు. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:52 PM IST
  • ఛత్తీస్ గఢ్ లోని గ్రామం వెరైటీ తీర్మానం..
  • నెట్టింట వైరల్..

Trending Photos

Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!
6
Daily Rasiphalalu February 25 2026
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే, అన్నీ విధాలా ప్రయోజనాలే..!
Nara Lokesh: నిరుద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్‌పై మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన.. ఎప్పుడంటే..?
6
Nara Lokesh
Nara Lokesh: నిరుద్యోగులకు బంపర్ శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్‌పై మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక ప్రకటన.. ఎప్పుడంటే..?
Venus Transit: శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగుతో ఈ 4 రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..పట్టిందల్లా బంగారమే..!
7
Astrology
Venus Transit: శుక్రుడి అద్భుతమైన అడుగుతో ఈ 4 రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..పట్టిందల్లా బంగారమే..!
Vijay Deverakonda-Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..?
5
Vijay Rashmika Education
Vijay Deverakonda-Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..?
Gossip ban in Village: చాడిలు చెప్పడమే పనిగా పెట్టుకుంటే ఫైన్.!. ఆ రాష్ట్రంలోని గ్రామం తీర్మానంపై నెట్టింట కొత్త రచ్చ.!.

Netizens funny comments on Chhattisgarh village imposes rs 5000 issues: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు తరచుగా సెలబ్రీటీలను, రాజకీయ నేతల్ని ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. వారి పర్సనల్ లైఫ్, పెళ్లి, డైవర్స్, ప్రెగ్నెన్సీ అంటూ రకరకాల అంశాలపై ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. వీరి దెబ్బకు పాపం సెలబ్రీటీలు బైటకు వచ్చి వాటిపై క్లారిటీ ఇచ్చుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. అయితే.. సోషల్ మీడియాలో కొంచెం వెరైటీగా, ఆసక్తిగా ఉన్న అంశాలు తొందరగా వైరల్ గా మారుతుంటాయి. వీటిని నెటిజన్లు వారికి నచ్చినట్లు కామెంట్స్ చేస్తు మరింత దానికి పబ్లిసిటీ వచ్చేలా చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఛత్తీస్ గఢ్ లోని ఒక గ్రామం తీసుకున్న తీర్మానం కాస్త ట్రోలర్స్ రాయుళ్ల కంట పడింది. దీన్ని నెటిజన్లు భలే వైరల్ చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బలోద్ జిల్లాలోని మేదకీ గ్రామస్తులు వెరైటీగా తీర్మానం చేశారు. గ్రామంలో తరచుగా చాడీ లు చెప్పడం, రూమర్స్ వల్ల అందరి మధ్య భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఏర్పడి గోడవలు అవుతున్నాయని పంచాయతీ పెద్దలు వెరైటీగా తీర్మానం చేశారు. గ్రామంలో ఒకరిపై మరోకరు చాడీలు చెప్పుకున్నా..అసత్య ప్రచారాలు చేసిన అలాంటి వారిపై రూ. 5 వేల జరిమాన విధించాలని గ్రామకమిటీ తీర్మానించింది.

అంతే కాకుండా తప్పుడు ప్రచారాలు చేసిన వారిని పట్టిస్తే రూ. వెయ్యి వారికి నగదు బహుమతి కూడా ఇస్తామని చెప్పింది. ఇది కాస్త సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు గ్రామాల్లో ఏదైన ప్రేమ వివాహలు, ఇతర గ్రామాల మధ్యన ఏదైన గొడవలు ఉంటే కట్టుబాట్లు అంటూ ఫైన్ లు చూశాం.

Read more: Leopard in School Video: బాబోయ్.. ఏకంగా స్కూల్ ఆవరణలో ప్రత్యక్షమైన చిరుతపులి.. వీడియో వైరల్..

గ్రామంలోని ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తే వారికి జరిమానాలు విధించడం చూశాం.. అదే విధంగా పశువులు ఏదైన పంటలకు నష్టం కల్గిస్తే, ఆ గ్రామ ప్రజలు నష్టపోయేలా చేస్తే ఫైన్ విన్నాం కానీ.. ఈ చాడీలు చెప్పడంపై ఫైన్ ఏంట్రా అని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  మొత్తంగా ఛత్తీస్ గఢ్ గ్రామం తీసుకున్న నిర్ణయంపై కొంత మంది నెటిజన్లు సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది దీనికి కౌంటర్ గా ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chhattisgarh VillageChhattisgarh village gossip banfalse newsbalod districtfine on gossip in chattisgarh

Trending News