English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Newly Couple First night Video: మీ దుంప తెగ.. ఇలా తయ్యారెంట్రా.. ఏకంగా ఫస్ట్ నైట్ వీడియో లైవ్‌లో పెట్టి.!.. నెట్టింట రచ్చ..

Couple first night video: కొత్త జంట తమకుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఫస్ట్ నైట్ వీడియోలను లైవ్ పెట్టారు. కొంత మంది రీల్స్ లా కూడా రికార్డు చేశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 18, 2025, 12:29 PM IST
  • కొత్త జంట ఫస్ట్ నైట్ వీడియో..
  • తిట్టిపోస్తున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Anushka Shetty: నా లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అదే.. అనుష్క శెట్టి షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Anushka Shetty
Anushka Shetty: నా లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు అదే.. అనుష్క శెట్టి షాకింగ్ కామెంట్స్..
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
5
telangana rains
Telangana Rains: తెలంగాణలో అతి భారీ వర్షం.. 4 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Newly Couple First night Video: మీ దుంప తెగ.. ఇలా తయ్యారెంట్రా.. ఏకంగా ఫస్ట్ నైట్ వీడియో లైవ్‌లో పెట్టి.!.. నెట్టింట రచ్చ..

Newly wed couple first night Trending video: ఇటీవల కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. అంతేకాకుండా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల రీల్స్ చేస్తు  ఫాలోవింగ్ పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.  కొంత మంది ఎత్తైన జలపాతాలు, సముద్రాలు, క్రూర జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లి రీల్స్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా రీల్స్ పిచ్చిలో పడి తమ లైఫ్ ను మాత్రమే కాకుండా.. ఎదుటి వాళ్ల ప్రాణాల్ని కూడా రిస్క్ లో పడేస్తున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

కొంత మంది మరీ ఘోరంగా తమ పర్సనల్ లైఫ్ ను, ప్రైవేటు పనుల్ని కూడా రీల్స్  చేస్తు వ్యూస్ కోసం పాకులాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక కొత్త జంట చేసిన పని నెట్టింట వివాదంగా మారింది. యువతీ, యువకులు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ  తర్వాత వీరిద్దరు కూడా  తమ ఫస్ట్ నైట్ కు రెడీ అయిపోయారు.

మరీ దీన్ని కూడాఎందుకు రీల్స్ చేయోద్దని అనుకున్నారో ఏంటో కానీ మొత్తంగా తమ ఫస్ట్ నైట్  కార్యక్రమంను కూడా రీల్స్ చేస్తు హల్ చల్ చేశారు. కొత్త జంట అందంగా రెడీ అయి తమమెడలో మల్లెపూల మాలల్ని వేసుకున్నారు. గదిలో అందంగా మల్లెపూలతో డెకొరెషన్ చేశారు.  వీరిలో కొంత మంది ఫోన్ లలో లైవ్ కూడా పెట్టారు. తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేశారు.

మొత్తంగా వీరిద్దరు తమ గదిలోకి వెళ్లేటప్పుడు మొత్తంగా ఎలా వెళ్లారో అదంతా, జనాలకు తెలిసేలా ఫోన్లలో రికార్డు చేశారు. ఆతర్వాత గడియ పెట్టుకుని కొత్త జంటలోనికి వెళ్లారు.

Read more: Python spotted in Tirumala Video: వామ్మో.. తిరుమల మెట్ల మార్గంలో 12 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. షాకింగ్ వీడియో ..

ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వీరిపై ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఏంచేస్తారోఅది కూడా పెట్టేయండని కూడా పంచ్ లు వేస్తున్నారు. ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ మరికొంత మంది సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Couple first nightVideo Viralnewly wed couple videocouple first night videoTrending Video

Trending News