Video Viral: ఓర్నీ.. గుడిలో ఏంట్రా ఈ అరాచకం.. భర్తను అక్కడ చెయ్యి పెట్టి టెంప్ట్ చేస్తున్న భార్య.. వీడియో..

Newly wed couple romance in Temple video: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు సభ్యసమాజం తలదించుకునే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో రెచ్చిపోయి రొమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు. అసలు మనల్ని ఎవర్రా ఆపేదన్నట్లు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ లు ఇచ్చుకుంటూ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. రన్నింగ్ బైక్ ల మీద, కార్లలో ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొత్త జంట చక్కగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇంత వరకు బాగానే ఉంది. కానీ గుడిలో ఫోటోలు దిగుతూ, వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు.
Control girl 💀 pic.twitter.com/gEeI2s0t1a
— Diksha 🌸 (@DikshaYrrr) October 8, 2025
అయితే.. కొత్త జంట ప్రవర్తన ఇక్కడ మరీ నీచంగా ఉంది. పవిత్రమైన దేవాలయంలో హగ్ చేసుకుని అశ్లీలంగా ప్రవర్తించారు. కొత్తగా పెళ్లైన మహిళ.. ఆమె గుడిలో ఉన్నాననే విషయం కూడా మర్చిపోయి.. భర్త ప్రైవేటు పార్ట్ లపై చేయి వేసి మరీ అతడ్ని టెంప్ట్ చేసింది. మొత్తంగా వీరి ఘోరం కాస్త వీడియోను తీసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత ఇది కాస్త నెట్టింట పోస్ట్ చేయడంతొ వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. గుడిలో రీల్స్ లు, వీడియోలు తీసుకొవడమే పెద్ద తప్పు. అలాంటిది ఆ హగ్ లు , అశ్లీలంగా ప్రవర్తించడంపై మండిపడుతున్నారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
