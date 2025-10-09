English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: ఓర్నీ.. గుడిలో ఏంట్రా ఈ అరాచకం.. భర్తను అక్కడ చెయ్యి పెట్టి టెంప్ట్ చేస్తున్న భార్య.. వీడియో..

Video Viral: ఓర్నీ.. గుడిలో ఏంట్రా ఈ అరాచకం.. భర్తను అక్కడ చెయ్యి పెట్టి టెంప్ట్ చేస్తున్న భార్య.. వీడియో..

Couple Romance in temple video: గుడిలో కొత్త జంట ఫోటోలు దిగుతూ రెచ్చిపోయారు . కొత్త పెళ్లి కూతురు మరీ ఓవర్ గా ప్రవర్తించింది.ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 9, 2025, 06:23 PM IST
  • టెంపుల్ లొ కొత్త జంట పాడుపనులు..
  • వీడియో పై భగ్గుమంటున్నహిందు సంఘాలు..

Video Viral: ఓర్నీ.. గుడిలో ఏంట్రా ఈ అరాచకం.. భర్తను అక్కడ చెయ్యి పెట్టి టెంప్ట్ చేస్తున్న భార్య.. వీడియో..

Newly wed couple romance in Temple video: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు సభ్యసమాజం తలదించుకునే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో రెచ్చిపోయి రొమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు. అసలు మనల్ని ఎవర్రా ఆపేదన్నట్లు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, హగ్ లు ఇచ్చుకుంటూ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. రన్నింగ్ బైక్ ల మీద, కార్లలో ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొత్త జంట చక్కగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇంత వరకు బాగానే ఉంది. కానీ గుడిలో ఫోటోలు దిగుతూ, వీడియోలు తీసుకుంటున్నారు.

 

అయితే.. కొత్త జంట ప్రవర్తన ఇక్కడ మరీ నీచంగా ఉంది. పవిత్రమైన దేవాలయంలో హగ్ చేసుకుని అశ్లీలంగా ప్రవర్తించారు. కొత్తగా పెళ్లైన మహిళ.. ఆమె గుడిలో ఉన్నాననే విషయం కూడా మర్చిపోయి.. భర్త ప్రైవేటు పార్ట్ లపై చేయి వేసి మరీ అతడ్ని టెంప్ట్ చేసింది. మొత్తంగా వీరి ఘోరం కాస్త వీడియోను తీసుకున్నారు.

Read more: King Cobra Attack Video: నాతోనే పరాచకాలా..?.. చిన్న పామును కసితీరా కొరికి దాడి చేసిన కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో..

ఆ తర్వాత ఇది కాస్త నెట్టింట పోస్ట్ చేయడంతొ వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. గుడిలో రీల్స్ లు, వీడియోలు తీసుకొవడమే పెద్ద తప్పు. అలాంటిది  ఆ హగ్ లు , అశ్లీలంగా ప్రవర్తించడంపై మండిపడుతున్నారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

