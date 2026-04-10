  • Viral Video: పెళ్లి పీటల నుంచి నేరుగా అట్లకాడ పట్టారు.. అతిథుల ప్లేట్లు కడిగిన వధూవరులు.. వీడియో..

Viral Video: పెళ్లి పీటల నుంచి నేరుగా అట్లకాడ పట్టారు.. అతిథుల ప్లేట్లు కడిగిన వధూవరులు.. వీడియో..

Inspirational Wedding Story Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వరుడు వధువుకు సంబంధించిన ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో వారిద్దరూ పెళ్లి పీటల నుంచి నేరుగా బంధువులంతా ఆహారం తిన్న ప్లేట్లను శుభ్రం చేయడానికి రావడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా వారిద్దరూ ఆ ప్లేట్లను ఎంతో సులభంగా శుభ్రం చేయడం మీరు గమనించవచ్చు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 10, 2026, 02:17 PM IST

Viral Video: పెళ్లి పీటల నుంచి నేరుగా అట్లకాడ పట్టారు.. అతిథుల ప్లేట్లు కడిగిన వధూవరులు.. వీడియో..

Inspirational Wedding Story Viral Video Watch: సాధారణంగా పెళ్లి అంటే వధూవరులు మహారాజుగా.. మహారాణిల ముస్తాబై పీటల మీద కూర్చుని ఉండటం మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. బంధుమిత్రుల తాకిడికి.. ఫోటోషూట్లు, విందు వినోదాలతో ఆ రోజంతా బిజీగా గడుపుతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ మనం చెప్పుకోబోయే జంట మాత్రం ఒక వింత పనిచేసింది. పెళ్లి బట్టల్లోనే వంట పాత్రలతో పాటు అతిధులు భోజనం చేసిన ప్లేట్లను శుభ్రం చేస్తూ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ప్రస్తుతం వీరికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఇది ఎక్కడ జరిగిందనే విషయం తెలియక పోయినప్పటికీ.. వీడియో మాత్రం వైరల్ అవ్వడం విశేషం..

A post shared by AvanishTM (@avanishtm)

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వివాహ వేడుక ముగిసిన వెంటనే.. ఆ వధూవరులు విశ్రాంతి తీసుకోకుండా నేరుగా వంటలు వండిన చోటికి వెళ్లారు.. పట్టు చీరలో ఉన్న వధువు, పట్టు వస్త్రాల్లో ఉన్న వరుడు కలిసి పెళ్లిలో వాడిన పాత్రలను తోముతూ కనిపించారు. ఒకరు ప్లేట్లకు సబ్బు పెడుతుంటే.. మరొకరు వాటిని నీళ్లతో శుభ్రం చేస్తూ ఒకరినొకరు సాయం చేసుకున్నారు. ముఖంపై చెమటలు పడుతున్నప్పటికీ.  భారీ ఆభరణాలు ఉన్న అవేమీ లెక్కచేయకుండా వారు చేస్తున్న పని చూసి అక్కడ ఉన్న వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్య పోయినట్లు తెలుస్తోంది.

 

సాధారణంగా ఇలాంటి పనులను చేయడానికి చాలామంది వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటారు.. ముఖ్యంగా పెళ్లి రోజు ఇలాంటివి ఎవరూ ఊహించి ఉండరు. అయితే, ఈ జంట మాత్రం పనిలో ఏది తక్కువ కాదు అనే సందేశాన్ని ఇవ్వడానికే ఇలా చేసినట్లు సమాచారం. జీవితాంతం తోడుంటామని ప్రమాణం చేసిన వారు.. ఇంటి పనుల్లో కూడా ఒకరికొకరు సమానంగా బాధ్యతలు పంచుకుంటామని ఈ ఘటన ద్వారా నిరూపితమైందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది. 

ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. ఇంతటి సాధారణంగా ఉన్న జంట మేము ఇప్పటికీ చూడలేమని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తూ వస్తుంటే.. మరి కొంతమంది తమ పెళ్లిలో తామే పనిచేయడం వల్ల అహంకారం తగ్గుతుంద.. బంధం బలం మరింత బలపడుతుందని మరికొంతమంది రాస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే ఇది కేవలం వైరల్ అవ్వడానికి చేశారా అని కొంతమంది సందేహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. మెజారిటీ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులైతే ఈ వీడియో చూసి పాజిటివ్ గానే స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

