Newlywed couple hugs and kissing on stage video: సోషల్ మీడియాలో వెరైటీగా ఉన్న వీడియోలు తొందరగా వైరల్ గా మారుతాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ కావాలని చేస్తారో లేదా పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తారో కానీ కొంతమంది పెళ్లిళ్లలో చోటు చేసుకున్న ఘటనలతో అవి కాస్త వైరల్ గా మారుతాయి. అంతే కాకుండా దీనిపై నెటిజన్లుకూడా ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తారు . పెళ్లిళ్లలో తప్పతాగి గొడవలు, కట్నం విషయంలో రచ్చ, ఇంగ్లీష్ రాలేదని గొడవలు వంటి పెళ్లిళ్లు ఇప్పటికే వార్తలలో నిలిచాయి.
అంతే కాకుండా పెళ్లిళ్లలో వధువరుల అతి ప్రవర్తన వల్ల కొన్ని పెళ్లి వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఒక ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. స్టేజ్ మీద కొత్త జంట కూర్చుని ఉన్నారు. మరీ ఇద్దరు ఫోటో షూట్ లకు దిగారు. అంతవరకు బాగానేఉంది. మరీ ఇంతలో ఒక్కసారిగా మూడ్ వచ్చిందో కానీ ఒకర్ని మరోకరు గట్టిగా హత్తుకుని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయారు. అక్కడున్న వీడియో మెన్ వీరి పైత్యంను రికార్డు కూడా చేస్తున్నారు.
కనీసం స్టేజీ మీద ఉన్నామన్న మినిమం కామన్సెన్స్ కూడా మర్చిపోయారు. మరీ అతిగా ప్రవర్తించారు. దీంతో వీరి యవ్వారంకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్ లు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
మరీ కరువు బ్యాచ్ లా ఉన్నారెంట్రా ఇద్దరుఅంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి పనులు చేస్తే సమాజంకు ఏవిధమైన మెస్సెజ్ లు ఇద్దామని పంచ్ లు వేస్తున్నారు. కనీసం పెళ్లి అయ్యేవరకు కూడా కంట్రోల్ చేసుకొలేకపోయారెంట్రా అంటూ వీరిని తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.