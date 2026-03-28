First Night Video: వ్యూస్ కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారా?.. శోభనం వీడియోను నెట్టింట పెట్టిన నవ జంట!

First Night Video Watch Here: నేటి ఆధునిక కాలంలో సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ పిచ్చి పరాకాష్టంకు చేరుతోంది. వ్యూస్ కోసం, లైకుల కోసం ఏం చేస్తున్నారో తెలియని స్థితిలో కొందరు యువతీ యువకులు విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా ఒక నూతన వధూవరులు తమ అత్యంత వ్యక్తిగతమైన శోభనం వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు విమర్శలకు దారితీస్తోంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందంగా గడపాల్సిన ఘటనలు కూడా ఇలా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడమేంటని చాలామంది ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు..
సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కెరలు కొడుతున్న ఈ వీడియోలో.. ఒక కొత్త జంట పెళ్లి బట్టలతో కనిపిస్తూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. తమ మొదటి రాత్రికి సిద్ధమవుతున్నట్లు వారి వీడియోల్లో పేర్కొనడం మీరు చూసి ఉంటారు. నవ వరుడు తన భార్య జడలో ఉన్న పువ్వులను ఒక్కొక్కటిగా తీస్తూ కెమెరాకు ఫోజులు ఇవ్వడం మీరు ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. బెడ్ రూమ్ అలంకరణ, ఆ సమయానికి సంబంధించిన దృశ్యాలను వారు రీల్ రూపంలో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు..
సాధారణంగా హిందూ సాంప్రదాయంలో మొదటి రాత్రి అత్యంత పవిత్రంతో పాటు చాలా సీక్రెట్ అయినదిగా భావిస్తూ ఉంటారు.. అది ఒక జంట జీవితంలో అత్యంత వ్యక్తిగతమైన క్షణం.. కానీ ఈ జంట ఆ పవిత్రతను పక్కనపెట్టి.. కేవలం సోషల్ మీడియాలో పబ్లిసిటీ కోసం తమ ప్రైవసీని పణంగా పెట్టడంపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఊహించని స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. సాంప్రదాయాలను గౌరవించడం నేర్చుకోండి.. లైకుల కోసం ఇంత దిగజారాల అంటూ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఘాటుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు..
ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులతోపాటు ఇతర మత పెద్దలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. పెళ్లి అనేది ఒక పవిత్రమైన బంధం.. అటువంటి బంధంలో మొదటి అడుగున ఇలా బహిరంగంగా ప్రదర్శించడం.. సాంస్కృతికి విరుద్ధమని కొందరు కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.. ఇది డిజిటల్ పిచ్చికి పరాకాష్టం.. రేపు తమ పిల్లల పుట్టుకను కూడా ఇలాగే లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తారేమో అని.. అంటూ మరికొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వ్యంగ్యంగా కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.
Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి