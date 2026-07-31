CEO Rides Scooty Video Watch: సాధారణంగా కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో టార్గెట్లు పూర్తయినప్పుడు కేక్ కట్ చేయడం.. గ్రాండ్ పార్టీ ఇవ్వడం లేదా ఆఫీస్ మెయిల్ ద్వారా అభినందనలు తెలపడం మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. అయితే, ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్, హోమ్ సర్వీసెస్ ప్లాట్ఫామ్ నోబ్రోకర్ (NoBroker) CEO మాత్రం తమ సక్సెస్ను ఎవరూ ఊహించని రీతిలో జరుపుకొని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఆఫీస్ లోపలే స్కూటీ రైడ్..
నోబ్రోకర్ కో-ఫౌండర్తో పాటు సీఈఓ అమిత్ కుమార్ అగర్వాల్ (Amit Kumar Agarwal) తన ఆఫీస్ కారిడార్లోనే ఒక న్యూ స్కూటీపై జాలీ రైడ్ చేస్తూ కనిపించారు. కంపెనీకి చెందిన ప్యాకేర్స్ అండ్ మూవర్స్ (Packers And Movers) విభాగం ఊహించిన దానికంటే అద్భుతమైన క్వార్టర్లీ టార్గెట్ను సాధించినందుకు ఈ ప్రత్యేక వేడుకను జరుపుకుంటారు. ఆఫీస్లోనే సీఈఓ స్వయంగా స్కూటీ నడుపుతుంటే.. అక్కడే ఉన్న ఉద్యోగులు ఆనందంతో ఈలలు వేస్తూ.. చప్పట్లతో ఆనందంలో మునిగిపోయారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను CEO స్వయంగా ఎక్స్ వేదికగా పంచుకోగా.. అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఈ మూడు నెలల్లో బాగా వర్క్ చేసిన ఉద్యోగులకు గిఫ్ట్స్ అందించినప్పటికీ.. ఈ స్కూటీ రైడ్ మాత్రం ఆకర్షణగా నిలిచింది. టార్గెట్ సాధించిన స్టార్ పెర్ఫార్మర్కు ఈ స్కూటీని ప్రధాన బహుమతిగా అందించారు. కేవలం వేదికపై బహుమతి ఇవ్వడం కంటే.. CEO స్వయంగా దానిని ఆఫీస్లో నడిపి ఉద్యోగులలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
ఈ సందర్భంగా CEO అమిత్ కుమార్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ.. ఉద్యోగులు తమ శ్రమను, సమయాన్ని చాలా వరకు ఆఫీసుల్లోనే గడిపి.. అద్భుతమైన సక్సెస్ సాధించినప్పుడు.. ఆ సంతోషాన్ని కేవలం ఒక ఫార్మల్ అవార్డు వేడుకకే పరిమితం చేయకూడదని.. సరదాగా ఉద్యోగులతో కలసిపోతూ వారిని ప్రోత్సహించడమే నిజమైన గుర్తింపు అని పేర్కొన్నారు.
నెటిజన్ల ప్రశంసల వర్షం..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడమే కాకుండా.. కొద్ది రోజుల్లోనే వేలాది వ్యూస్తో పాటు కామెంట్లు వచ్చాయి. ఇలాంటి ప్రాక్టికల్, ఫ్రెండ్లీ సీఈఓ ఉంటే ఉద్యోగులకు పని చేయడం భారం అనిపించదని.. లీడర్షిప్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి.. ఇది కదా ఉద్యోగులకు ఇచ్చే నిజమైన బూస్టప్.. అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
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