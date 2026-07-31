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ఆఫీస్‌లో స్కూటీ నడిపిన CEO.. ఇప్పుడు ఈ బాస్ ఫుల్‌ వైరల్..

CEO Rides Scooty Video: నోబ్రోకర్ CEO ఆఫీసులో బైక్‌పై రైడ్‌ వచ్చిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీని చూసిన వారు రియల్ బాస్‌ అంటే ఇతనే అని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:11 PM IST
ఆఫీస్‌లో స్కూటీ నడిపిన CEO.. ఇప్పుడు ఈ బాస్ ఫుల్‌ వైరల్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఆఫీస్‌లో స్కూటీ నడిపిన CEO.. ఇప్పుడు ఈ బాస్ ఫుల్‌ వైరల్..
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