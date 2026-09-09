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అమ్మాయికి I Love You చెప్పిన ర్యాపిడో డ్రైవర్.. పోలీసులకు చెబుతానంటే ఏమన్నాడో తెలుసా..?

Rapido Driver Harassment: నోయిడాలో పార్శిల్ డెలివరీ కోసం బుక్ చేసుకున్న ఓ యువతికి ర్యాపిడో డ్రైవర్ నుంచి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. పగలు పార్శిల్ తీసుకెళ్లిన సదరు రైడర్.. ఆమె ఫోన్ నంబర్ సంపాదించి అర్ధరాత్రి వేళ వాట్సాప్‌లో అసభ్యకర మెసేజ్‌లతో వేధింపులకు గురిచేశాడు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని హెచ్చరించినా ఏమాత్రం భయపడకుండా "చేసుకో.. పో" అంటూ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చాడు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 09, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:43 AM IST
అమ్మాయికి I Love You చెప్పిన ర్యాపిడో డ్రైవర్.. పోలీసులకు చెబుతానంటే ఏమన్నాడో తెలుసా..?
Image Credit: Rapido Driver (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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