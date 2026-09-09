/అమ్మాయికి I Love You చెప్పిన ర్యాపిడో డ్రైవర్.. పోలీసులకు చెబుతానంటే ఏమన్నాడో తెలుసా..?

Rapido Driver Harassment: ఆన్లైన్ యాప్స్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తరువాత చాలా పనులు సింపుల్గా అయిపోతున్నాయి. ఇంటి వద్దకే అన్ని వస్తువులు వచ్చేస్తున్నాయి. అయితే కొన్ని చోట్ల డెలివరీ బాయ్స్ చేసే వికృత చేష్టలతో మహిళల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. పార్సీల్ డెలివరీ తరువాత తన ఫోన్ నంబర్ను సేకరించిన ఓ ర్యాపిడో డ్రైవర్.. వాట్సాప్లో అసభ్యకర మెసేజ్లు పంపుతూ వేధింపులకు గురిచేశాడని ఓ యువతి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. సదరు డ్రైవర్ పంపిన మెసేజ్లకు సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్లను ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాలు ఇలా..
నోయిడాకు చెందిన గీతిక శ్రీవాస్తవ అనే అమ్మాయి కొన్ని వస్తువులను పంపించడానికి ర్యాపిడో యాప్ ద్వారా పార్సెల్ సర్వీస్ను బుక్ చేసుకుంది. ర్యాపిడో డ్రైవర్ వచ్చి.. ఆమె ఇచ్చిన వస్తువులు తీసుకుని ఇచ్చిన అడ్రస్లో డెలివరీ చేశాడు. వస్తువులు తీసుకునే సమయంలో ఆమె వ్యక్తిగత ఫోన్ నంబర్ తీసుకున్నాడు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆ అమ్మాయితో చాటింగ్ చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. మొదట "హలో, ఎలా ఉన్నారు..?" అని అడిగి, ఆ తర్వాత కేవలం "ఐ లవ్ యు" అని చెప్పాడు. డెలివరీ బాయ్ నుంచి అకస్మాత్తుగా అలాంటి సందేశాలు రావడంతో గీతిక ఆశ్చర్యపోయింది. మళ్లీ ఫోన్ చేసినా.. మెసేజ్ పంపించినా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని ఆమె వెంటనే హెచ్చరించింది. అయితే రైడర్కు ఏ మాత్రం భయం లేకుండా.. సరే, చేసుకో.. వెళ్లు అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా "రాపిడో మే కర్దో" (రాపిడోలోనే ఫిర్యాదు చేసుకో) అంటూ ఎద్దేవా చేశాడు. ఈ వేధింపుల అనంతరం ఆమె ఆ నంబర్ను బ్లాక్ చేశారు. అనంతరం తన ఆవేదనను నేరుగా లింక్డ్ఇన్ వేదికగా పంచుకుంటూ రాపిడో సంస్థను ప్రశ్నించారు.
"ఈ దేశంలో మహిళగా ఉండటమే కష్టం, కానీ ఇప్పుడు ర్యాపిడోలో ఒక్క పార్శిల్ డెలివరీ బుక్ చేసుకున్నా.. డెలివరీ బాయ్స్ నుంచి ఇలాంటి వేధింపులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది" అని ఆమె తన పోస్ట్లో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒక సాధారణ డెలివరీ బుక్ చేసుకుంటే వేధింపులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తోందని ఆమె నిలదీశారు. రాపిడో కో-ఫౌండర్ అరవింద్ శంకాను ట్యాగ్ చేస్తూ సంస్థ నుంచి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. "ఫిర్యాదు చేసుకోమని అతను ఎంత ధీమాగా చెబుతున్నాడో చూడండి. అంటే అతనికి ఎలాంటి చర్యలు ఎదురవుతాయనే భయం లేదా..? సంస్థ ఎలాంటి రైడర్లను విధుల్లోకి తీసుకుంటోంది..?" అని గీతిక తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు సదరు డ్రైవర్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళల గోప్యతను గాల్లోకి వదిలేస్తున్నారని మండిపడుతూ.. నిందితుడిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశం కావడంతో ర్యాపిడో సంస్థ వెంటనే స్పందించింది. ప్రయాణికుల భద్రతే తమకు మొదటి ప్రాధాన్యమని.. వేధింపులకు పాల్పడే వారిపై జీరో టాలరెన్స్ విధానాన్ని పాటిస్తామని తెలిపింది. సదరు డ్రైవర్పై అంతర్గత విచారణ జరిపి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వివరణ ఇచ్చింది. అయితే ఇలాంటి ఘటనలు పదేపదే పునరావృతం కాకుండా భద్రతా వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.