Video Viral: నడి రోడ్డుమీద రెచ్చిపోయిన జంట.. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ గాఢంగా రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్..

North Indian Couple Gets Caught Kissing and romance in Public in Karnataka video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కొంత మంది నెటిజన్లు బోల్డ్ గా ఉన్న వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది జంటలు నడి రోడ్డు మీద రెచ్చిపోతున్నారు. తప్పతాగి నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పబ్లిక్ లోనే ముద్దులు పెట్టుకుంటూ తమ కామవాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు. చుట్టుపక్కల జనాలు ఉన్నారన్న కనీసం ఇంగితంలేకుండా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా వీరి ప్రవర్తన వల్ల ఇతరులు చాలా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు.
కామా తురాణం న సిగ్గు.. న లజ్జ అన్న విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ కోసం చేస్తారో లేదా పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తారో కానీ కొంతమంది కావాలని వివాదాలు రాజేస్తుంటారు. పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో కావాలని హగ్ లు చేసుకుంటున్నారు. అందరు తమను చూడాలని వింత వింతగా ప్రవర్తిస్తారు.
ఈ క్రమంలో అచ్చం ఒక అరాచక ఘటన కర్ణాటకలో వెలుగులోకి వచ్చింది. తాజాగా.. కర్ణాటకలోని ఉడుపిలోని మణిపాల్ వద్ద నార్ట్ స్టేట్స్ కు చెందిన జంట ముద్దులతో రెచ్చిపోయారు. గాఢంగా హత్తుకుని మరీ కామంతో రగిలిపోయారు.
Read more: Video Viral: బస్సులో గొర్రెల్లా కుక్కారు.. వీడియో రికార్డు చేసి ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన యువతి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
వీరి యవ్వరం చూసిన చుట్టుపక్కల వారు సీరియస్ అయ్యారు. వెంటనే వారి దగ్గరకు పోయి ఏకీపారేశారు. పబ్లిక్ లో ఈ నాన్సెన్స్ ఏంటని మండిపడ్డారు. మొత్తంగా వీరి యవ్వరంను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు కూడా సీరియస్ అవుతున్నారు. సభ్య సమాజం ఎటుపోతుందని తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.