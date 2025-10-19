English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: ఆస్పత్రిలో బరితెగించిన నర్సు..మగ రోగులపై పడుకొని మరీ టిక్‌టాక్ వీడియోలు రికార్డ్ చేస్తుంది!

Nurse Tiktok Video: ఆస్పత్రిలో రోగులకు సేవలు చేయాల్సిన ఓ నర్సు.. అభ్యంతకరమైన రీతిలో వ్యవహరించిన తీరు ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. రోగులను ఎదురుగా ఉండగా.. వాళ్లపై నిల్చొని మరీ అసభ్యంగా టిక్‌టాక్ వీడియోలు రికార్డ్ చేస్తుంది. అందుకు సంబంధంచిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 19, 2025, 01:06 PM IST

ఏం జరిగిందంటే?
అమెరికాలోని జార్జియాలో లుక్రేసియా కొర్మాస్సా కోయన్ అనే 19 ఏళ్ల నర్సు ఒక వికలాంగ రోగి ముందు అసభ్యకరంగా నృత్యం చేస్తున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో నుంచి ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేశారు. దీన్ని అసహ్యకరమైన చర్యగా వారు అభివర్ణించారు. 

రోగి పట్ల అసహ్యకరమైన చర్య..
ఆ వీడియోలో లుక్రేసియా కోయన్ అనే నర్సు తన యూనిఫాం ధరించి కనిపిస్తుంది. ఆమె కూర్చున్న వికలాంగ రోగి ముందు నిలబడి అద్దంలో తనను తాను రికార్డ్ చేసుకుంటూ అసభ్యకరంగా నృత్యం చేసింది. ఈ సంఘటన రోగి ఇంట్లో విషయం తెలిసింది. ఈ వీడియో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. దర్యాప్తు తర్వాత, పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేశారు.

ఆ నర్సు రోగుల మధ్య తన వృత్తిని దుర్వినియోగం చేశారనే తీవ్రమైన అభియోగాలు మోపారు. జార్జియా పోలీసుల నుండి ఫిర్యాదు అందిన తర్వాత ఆమెను అరెస్టు చేశారు. కానీ తరువాత $7,500 లేదా రూ.6.60 లక్షల జరిమానా విధించారు. ఆ తర్వాత ఆ నర్సును పోలీసులు విడుదల చేశారు. అయితే ఈ పనిని పోలీసులు అధికారులు హేయమైన చ్రయగా అభివర్ణించారు. ఇలాంటి చర్యలపై కఠినచర్యలు తీసుకుంటామని ఓ అధికారి స్పష్టం చేశారు. రోగుల ఆలనపాలనా చూడాల్సిన నర్సులు ఇలాంటి చర్యలు చేయడం అంగీకరించతగ్గ విషయం కాదని ఆయన అన్నారు. 

