Nurse Tiktok Video: ఆస్పత్రిలో రోగులకు సేవలు చేయాల్సిన ఓ నర్సు.. అభ్యంతకరమైన రీతిలో వ్యవహరించిన తీరు ఇప్పుడు అందర్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. రోగులను ఎదురుగా ఉండగా.. వాళ్లపై నిల్చొని మరీ అసభ్యంగా టిక్టాక్ వీడియోలు రికార్డ్ చేస్తుంది. అందుకు సంబంధంచిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతోంది.
ఏం జరిగిందంటే?
అమెరికాలోని జార్జియాలో లుక్రేసియా కొర్మాస్సా కోయన్ అనే 19 ఏళ్ల నర్సు ఒక వికలాంగ రోగి ముందు అసభ్యకరంగా నృత్యం చేస్తున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో నుంచి ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేశారు. దీన్ని అసహ్యకరమైన చర్యగా వారు అభివర్ణించారు.
రోగి పట్ల అసహ్యకరమైన చర్య..
ఆ వీడియోలో లుక్రేసియా కోయన్ అనే నర్సు తన యూనిఫాం ధరించి కనిపిస్తుంది. ఆమె కూర్చున్న వికలాంగ రోగి ముందు నిలబడి అద్దంలో తనను తాను రికార్డ్ చేసుకుంటూ అసభ్యకరంగా నృత్యం చేసింది. ఈ సంఘటన రోగి ఇంట్లో విషయం తెలిసింది. ఈ వీడియో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. దర్యాప్తు తర్వాత, పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేశారు.
🚨🇺🇸VIRAL TIKTOK LANDS GEORGIA HEALTHCARE WORKER IN JAIL
Lucrecia Kormassa Koiyan, 19, was arrested after posting a shocking TikTok of herself dancing provocatively over a disabled patient in their home, police said.
The video shows Koiyan, wearing scrubs and a stethoscope,… pic.twitter.com/7xi7xkYoxm
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 31, 2025
ఆ నర్సు రోగుల మధ్య తన వృత్తిని దుర్వినియోగం చేశారనే తీవ్రమైన అభియోగాలు మోపారు. జార్జియా పోలీసుల నుండి ఫిర్యాదు అందిన తర్వాత ఆమెను అరెస్టు చేశారు. కానీ తరువాత $7,500 లేదా రూ.6.60 లక్షల జరిమానా విధించారు. ఆ తర్వాత ఆ నర్సును పోలీసులు విడుదల చేశారు. అయితే ఈ పనిని పోలీసులు అధికారులు హేయమైన చ్రయగా అభివర్ణించారు. ఇలాంటి చర్యలపై కఠినచర్యలు తీసుకుంటామని ఓ అధికారి స్పష్టం చేశారు. రోగుల ఆలనపాలనా చూడాల్సిన నర్సులు ఇలాంటి చర్యలు చేయడం అంగీకరించతగ్గ విషయం కాదని ఆయన అన్నారు.
