Odisha Snake Video: ఓర్నాయనో.. నాగు పామును నోట్లో పెట్టుకుని మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Odisha man lifts king cobra using his mouth video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. పాములతో కొంత మంది డెంజరస్ స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. మొత్తంగా వారు చేస్తున్న పనులతో కొన్నిసార్లు వారి ప్రాణాలు కూడా పోయే సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఒక స్నేక్ క్యాచర్ పాములతో స్టంట్ లకుదిగాడు. ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలోని రెమునా ప్రాంతంలోచోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ओडिशा के बालासोर में एक शख्स ने विशालकाय सांप को सीधे मुंह से पकड़ लिया।
न हाथ में कोई हथियार, न चेहरे पर ज़रा सा भी डर।
वीडियो इतना खौफनाक है कि देखते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। #Balasore #Odisha #ViralVideo pic.twitter.com/OG3PXCrtUJ
— Prabhakar Kumar (@prabhakarjourno) February 2, 2026
ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలో రెమునా ప్రాంతంలో ఖాగా అనే వ్యక్తి పాముల్ని పట్టుకుని వాటిని ఆడిస్తుంటాడు. అతను కోబ్రాలతో వీధిలో అందరి ముందు స్టంట్ లకు దిగి ఆ తర్వాత వాటిని మెడలో వేసుకున్నాడు. కొన్నిపాములను నోటిలో కూడా పెట్టుకున్నాడు. కోబ్రాలతో డెంజర్ గా స్టంట్ లకు దిగాడు.
మరీ వాటి కోరలు పీకేశాడమో కానీ మొత్తంగా అతను చాలా తన ప్రాణాలను సైతం రిస్క్ లో పెట్టే పనులు చేశాడు. ఇతగాడి పనిని కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పొరపాటున వాటిలో విషం ఉంటే సిట్యువేషన్ ఏంటని, అది కాటు వేస్తే పరిస్థితి ఏంటని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రా వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
