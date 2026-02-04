Odisha Snake Video: ఓర్నాయనో.. నాగు పామును నోట్లో పెట్టుకుని మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Odisha man put snake in his mouth: పామును నోట్లోపెట్టుకుని మరీ స్టంట్ లకు దిగాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అసలు పామును అంత డెంజర్గా నోట్లో పెట్టుకొవడం ఏంటని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:09 AM IST
  • ఒడిశాలో పామును నోట్లొ పెట్టుకున్న వ్యక్తి..
  • నెట్టింట వీడియో వైరల్..

Odisha man lifts king cobra using his mouth video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. పాములతో కొంత మంది డెంజరస్ స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. మొత్తంగా వారు చేస్తున్న పనులతో కొన్నిసార్లు వారి ప్రాణాలు కూడా పోయే సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఒక స్నేక్ క్యాచర్ పాములతో  స్టంట్ లకుదిగాడు. ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలోని రెమునా ప్రాంతంలోచోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలో రెమునా ప్రాంతంలో ఖాగా అనే వ్యక్తి పాముల్ని పట్టుకుని వాటిని ఆడిస్తుంటాడు. అతను కోబ్రాలతో వీధిలో అందరి ముందు స్టంట్ లకు దిగి ఆ తర్వాత  వాటిని మెడలో వేసుకున్నాడు. కొన్నిపాములను నోటిలో కూడా పెట్టుకున్నాడు. కోబ్రాలతో డెంజర్ గా స్టంట్ లకు దిగాడు.

మరీ వాటి కోరలు పీకేశాడమో కానీ మొత్తంగా అతను చాలా తన ప్రాణాలను సైతం రిస్క్ లో పెట్టే పనులు చేశాడు. ఇతగాడి పనిని కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది.

Read more: Video Viral: నా కొచ్చిన గోస ఎవరికి రావొద్దు అయ్యప్పో.!. గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న బుడ్డొడు.. వీడియో చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు..

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  పొరపాటున వాటిలో విషం ఉంటే సిట్యువేషన్ ఏంటని, అది కాటు వేస్తే పరిస్థితి ఏంటని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రా వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

OdishaMan stunt with cobraSnake VideoKing Cobra VideoOdisha snake video

