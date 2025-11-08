English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Official Apology: కస్టమర్లను బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పిన జియో, BSNL..అంత పెద్ద తప్పు ఏం జరిగిందంటే?

Official Apology: కస్టమర్లను బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పిన జియో, BSNL..అంత పెద్ద తప్పు ఏం జరిగిందంటే?

Official Apology Statement Trend: ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ప్రస్తుతం కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది. #సారీ నాట్‌సారీ #Officialapology ట్రెండ్స్‌ను ఇప్పుడు ప్రధానమైన కంపెనీలు అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆ ట్రెండ్ ఎందుకు? దాని వెనుక ఉన్న మర్మం ఏంటనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 8, 2025, 07:08 PM IST

Trending Photos

Real Estate: హైదరాబాద్‌లో కేవలం రూ.80 లక్షల్లోనే మీ కలల డూప్లెక్స్ విల్లా .. లొకేషన్ ఎక్కడో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేసి కొనే ప్లాన్ చేస్తారు..!!
7
Real estate in Hyderabad
Real Estate: హైదరాబాద్‌లో కేవలం రూ.80 లక్షల్లోనే మీ కలల డూప్లెక్స్ విల్లా .. లొకేషన్ ఎక్కడో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేసి కొనే ప్లాన్ చేస్తారు..!!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌ల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌.. 5జీ స్పీడ్‌తో అల్టిమేట్‌ చీపెస్ట్‌ ప్యాక్‌..!
5
Airtel ₹859 plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌ల కోసం అదిరిపోయే రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌.. 5జీ స్పీడ్‌తో అల్టిమేట్‌ చీపెస్ట్‌ ప్యాక్‌..!
Tomorrow Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
5
School Holiday
Tomorrow Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
Gold Price Today: భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. వరుసగా నాలుగో రోజు పతనం.. తులం పై 9వేలు తగ్గింపు.. నవంబర్ 7వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Price Today: భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. వరుసగా నాలుగో రోజు పతనం.. తులం పై 9వేలు తగ్గింపు.. నవంబర్ 7వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!
Official Apology: కస్టమర్లను బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పిన జియో, BSNL..అంత పెద్ద తప్పు ఏం జరిగిందంటే?

Official Apology Statement Trend: ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ప్రస్తుతం కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది. #సారీ నాట్‌సారీ #Officialapology ట్రెండ్స్‌ను ఇప్పుడు ప్రధానమైన కంపెనీలు అన్నీ ఫాలో అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆ ట్రెండ్ ఎందుకు? దాని వెనుక ఉన్న మర్మం ఏంటనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

గత కొన్ని రోజులుగా జియో, బిఎస్‌ఎన్‌ఎల్, ఐటెల్, రిలయన్స్ వంటి ప్రధాన కంపెనీలు తమ అధికారిక ఖాతాల నుండి వినియోగదారులకు "క్షమించండి" పోస్ట్‌లు చేస్తున్నాయి. ఈ క్షమాపణలు ఎందుకు అని మీకు అనిపించవచ్చు. దాని వెనుక ఓ తెలివైన మార్కెటింగ్ ఆలోచన ఉందని తెలుస్తోంది. వాస్తవానికి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతున్న "క్షమించండి" అనేది తప్పు చేసినందుకు క్షమాపణ చెప్తున్నట్లు కాదు. కొన్ని ప్రముఖ కంపెనీలు తమ ప్రొడక్ట్‌తో పాటు సర్వీసెస్‌‌ను ప్రోత్సహించుకునేందుకు ఇదొక కొత్త మార్గంగా ఎంచుకున్నారు. 

"సారీ నాట్ సారీ" ట్రెండ్ నిజమైన అర్థం ఏమిటి?
ఈ ట్రెండ్‌లో కంపెనీలు తమ సేవలు, ఆఫర్‌ల గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తూ "క్షమించండి" అంటూ తమ వస్తువుల ప్రమోషన్స్‌ను ఫన్నీగా పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ జియో ఇలా రాసుకొచ్చింది. "మా ఆఫర్ చాలా బాగున్నాయి. ప్రజలు వాటిని అడ్డుకోలేకపోతున్నారని మేము క్షమాపణలు కోరుతున్నాము." ఈ పోస్ట్‌లో కంపెనీ గూగుల్ జెమిని ప్రో, జియో యూత్ ఆఫర్‌కు దాని ఉచిత సబ్‌స్క్రిప్షన్ గురించి సమాచారాన్ని కూడా పంచుకుంది. 

అదేవిధంగా ప్రభుత్వ టెలికాం సంస్థ BSNL తన పోస్ట్‌లో.. "మా చౌక రీఛార్జ్‌లు మిగిలిన బడ్జెట్‌ను నాశనం చేసినందున మేము క్షమాపణలు కోరుతున్నాము" అని పేర్కొంది. దీని అర్థం క్షమాపణ ముసుగులో, కంపెనీ ప్రణాళికలు ఎంత సరసమైనవో వినియోగదారులకు తెలియజేస్తున్నారు.

ప్రధాన బ్రాండ్‌లు ఎలా చేరాయి?
జియో, BSNL మాత్రమే కాకుండా ఐటెల్, రిలయన్స్ డిజిటల్, అనేక ఇతర చిన్న, పెద్ద బ్రాండ్‌లు కూడా ఈ ట్రెండ్‌లో చేరాయి. అన్ని కంపెనీలు ఇన్‌స్టాగ్రామ్, X, ఫేస్‌బుక్‌లో #SorryNotSorry అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో పోస్ట్ చేస్తున్నాయి. ఈ పోస్ట్‌లు స్థిరమైన డిజైన్, ప్రొఫెషనల్ టోన్‌ను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి నిజమైన "కార్పొరేట్ క్షమాపణలు" లాగా కనిపిస్తాయి. అయితే, ప్రజలు పోస్ట్‌లను చదివినప్పుడు, ఇది వాస్తవానికి ప్రమోషనల్ ప్రచారం, హాస్యం, భావోద్వేగాల మిశ్రమం అని వారు గ్రహిస్తారు. అందుకే ఈ ట్రెండ్ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తోంది. వేగంగా వైరల్ అవుతోంది.

'క్షమాపణ ముసుగులో ప్రమోషన్'
సోషల్ మీడియా నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ "సారీ నాట్ సారీ" ట్రెండ్ అనేది కంపెనీలు రూపొందించే క్రియేటివ్ ప్లాన్. దీనిలో బ్రాండ్లు తమ వినియోగదారులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి "సారీ" అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగిస్తాయి. దీని వలన పోస్ట్ భావోద్వేగంగా, ఫన్నీగా కనిపిస్తుంది. వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షించడం, కంపెనీ ఉత్పత్తి లేదా ఆఫర్ గురించి వారికి తెలియజేయడం అసలు ఉద్దేశ్యం. అంటే, క్షమాపణ ముసుగులో ప్రమోషన్. ఈ రకమైన ప్రచారం ప్రజలను అలరించడమే కాకుండా కంపెనీల సోషల్ మీడియా ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను విపరీతంగా పెంచి బాగా రీచ్ పెరుగుతుంది. 

Also Read: Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ.10 వేలు తీసుకెళ్తే..ఆ దేశంలో లక్షాధికారి కావొచ్చు..!

ALso Read: Singer Sunitha: సింగర్ సునీతకు ఘోర అవమానం..మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భార్య తిట్టిందని రాత్రంతా వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Official ApologyOfficial Apology Statement TrendSorry Not Sorry trendJio apology campaignBSNL social media trend

Trending News