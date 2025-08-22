Mouse Deer Video: మూషిక జింకను అడవిలో వదిలిన అధికారులు.. అది ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా?

Mouse Deer Viral Video Watch Now: వాతావరణ కాలుష్యం, అడవుల్లో నీటి కొరత, ఆహార కోరత ఏర్పడడం కారణంగా చాలా అరుదైన వన్యప్రాణులు అంతరిస్తూ వస్తున్నాయి. ఇప్పటికీ కొన్ని అరుదైన జాతులకు సంబంధించిన జంతువులు ఎన్నో అంతరించిపోయాయి అయితే చాలా ప్రభుత్వాలు దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటిని రక్షించే దిశగా అడవుల్లో ఆహార కోరతను తీర్చేందుకు ప్రత్యేకమైన పథకాల ద్వారా చెట్లు నాటడం వంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అయితే గత కొన్ని నీళ్లు గా అంతరిస్తూ వస్తున్న జింకలకు సంబంధించిన జాతులు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులోనే మూషిక జింక జాతి ఒకటి. ఈ జింక జాతి చాలా అరుదైందిగా చెప్పొచ్చు. ఇది అన్ని జింకల కంటే శారీరకపరంగా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది..
ఈ మూషిక జింకను ఇతర దేశాల్లో మౌస్ డీర్ కూడా పిలుస్తారు. అయితే ఈ జింకలను రక్షించేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక చర్యలు చేపడుతూ వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే తెలంగాణ అటవీ శాఖ ఈ మౌస్ డీర్ల జాతిని రక్షించేందుకు సంతానోత్పత్తిని పెంచేందుకు ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకుంటూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే క్రమంగా ఇప్పుడు అడవుల్లో ఈ మూషిక జింకల జాతి పెరుగుతూ వస్తోందని అడవి శాఖ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఈ జాతిని సంరక్షించేందుకు సంతానోత్పత్తి పెంచే కార్యక్రమంలో భాగంగా అటవీశాఖ అధికారులు ఇటీవలే ప్రత్యేకమైన ఎన్ క్లోజర్ల లో అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లో మరో బ్యాచ్ మూషిక జింకలను వదిలారు.
అటవీ శాఖ అధికారులు 2017 సంవత్సరం నుంచి ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో మూషిక జింకలను రిలీజ్ చేస్తూ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. నల్లమల అడవుల్లో అంతరించిపోతున్న ఈ జింక జాతులను మళ్లీ పునరుద్దించేందుకు ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు.. ఇందులో భాగంగానే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఈ మూషిక జింకల జాతి సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోందని వారు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా వీటిని రక్షించే మార్గంలో ట్రాప్ కెమెరాలను కూడా అమర్చినట్లు తెలిపారు..
అటవీ శాఖ అధికారులు ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో ఇప్పటివరకు 200 మూషిక జింకలకు పైగా రిలీజ్ చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే, అడవుల్లో మంచి ఆహారం ఉండడం వల్ల అద్భుతమైన సంతానోత్పత్తితో ఈ జింకల సంఖ్య కాస్త ఇప్పుడు పెరుగుతూ వచ్చిందని వారన్నారు.. గతంలో నిర్మల్తో పాటు జన్నారం ఇతర ప్రాంతాల్లో ఈ జింకలను రిలీజ్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఈ ఆమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో దాదాపు రెండు పులి పిల్లలతో పాటు 36 పులులు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వీటి సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తోందని వారన్నారు.
#Downmemorylane (2017)
🐾 Releasing the endangered Mouse Deer in a special enclosure at Amrabad Tiger Reserve for acclimatisation before release into the wild. Let’s help save this tiny icon from extinction! 🌿 #SaveMouseDeer #WildlifeConservation @AmrabadTiger pic.twitter.com/3E4UAUpyDa
— Mohan Pargaien IFS🇮🇳 (@pargaien) August 18, 2025
