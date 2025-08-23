English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rs 5 Note: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే..రూ.48 లక్షలు సంపాదించవచ్చు..ఎలాగో తెలుసా?

Old Rs 5 Note Selling: ఎప్పటి నుంచో చాలా మంది పాత నోట్లను మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. కొంతమంది ఇలా చేయడం ద్వారా ఒక రోజులో లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పాత ఐదు రూపాయల నోట్లను అమ్మి 48 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 23, 2025, 03:06 PM IST

కొందరు ఉద్యోగాలు వదిలేసి మరీ పాతనోట్లను సేకరించడం మొదలుపెట్టారు. మరికొందరు సీరియల్ నంబర్లతో పాత నోట్లను సేకరించి ఆన్‌లైన్‌లో లక్షల రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు. కొంతమంది విదేశీయులు పాత నోట్లను కొనడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా, చాలా మంది అరుదైన పాత నోట్లను సేకరించి వారికి విక్రయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, మార్కెట్లో అత్యధికంగా కొనుగోలు చేయబడిన పాత నోటు 786 సంఖ్యతో ఉంది.   

786 సీరియల్ నంబర్ ఉన్న ఏ పాత నోటైనా ఇప్పుడు రెండు నుండి ఐదు లక్షల ధరలకు అమ్ముడవుతోంది. ముఖ్యంగా రెండు నుండి ఐదు రూపాయల పాత నోట్లు పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేయబడుతున్నాయి. 786 సీరియల్ నంబర్ ఉన్న ఈ నోట్లు నాలుగు లక్షలకు పైగా అమ్ముడవుతున్నాయి.  

గతంలో మార్కెట్లో చలామణిలో ఉన్న పాత రూ. 5 నోటును ఇప్పుడు కొన్ని ఆన్‌లైన్ వెబ్‌సైట్‌లలో రూ. 4 లక్షల రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు. అంతేకాకుండా, కొంతమంది ఈ నోట్లను రూ. 5 లక్షల వరకు అమ్ముతున్నారు. మీ దగ్గర కూడా అలాంటి పాత నోట్లు ఉంటే, మీరు ఇప్పుడు వాటిని అమ్మి రూ. 4 లక్షల పైగా పొందవచ్చు.   

మార్కెట్లో పాత రూ. 5 నోటును రూ.4 లక్షలకు అమ్మాలంటే, ఆ నోటుకు కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉండాలి. ముఖ్యంగా, దాని సీరియల్ నంబర్ 786 అయి ఉండాలి. అలాగే, దాని ముఖంపై ట్రాక్టర్, దానిపై కూర్చున్న రైతు చిత్రం ఉండాలి. అప్పుడే పాత ఐదు రూపాయల నోటును మార్కెట్‌లో రూ.4 లక్షలకు అమ్మవచ్చు.    

మీ దగ్గర 786 నంబర్ ఉన్న 12 పాత ఐదు రూపాయల నోట్లు ఉంటే, మీరు వాటిని ఒకే రోజులో అమ్మి రూ.48 లక్షలకు పైగా పొందవచ్చు. అయితే, వీటిని విక్రయించడానికి, మీరు ముందుగా Quikr వెబ్‌సైట్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి.   

రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత వరుసగా వరుసలో ఉంచిన ఐదు రూపాయల నోట్ల ఫోటోలు తీసి అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే, వాటిని ఇష్టపడే వారు మీకు ఫోన్ చేసి అమ్మమని అడుగుతారు. ఒప్పందం కుదిరితే, వారు డబ్బు పంపిన తర్వాత మీరు నోట్లను పంపాలి.    

(గమనిక: భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, పాత నోట్లను అమ్మడం నేరం. అందువల్ల, పాత నోట్లను అమ్మే వారిపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాయి. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం ఇంటర్నెట్‌లో దొరికినది మాత్రమే. ఈ వార్తతో జీ తెలుగు న్యూస్‌కు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. జీ తెలుగు న్యూస్ దీన్ని ధ్రువీకరించడం లేదు.)

