  • Telugu News
  • సోషల్
  • Viral Video: సింహాన్ని హడలెత్తించిన ముసలి బామ్మ..అడవికి రాజైనా బామ్మ ముందు బచ్చాలే..దెబ్బకి పరుగోపరుగు!

Viral Video: సింహాన్ని హడలెత్తించిన ముసలి బామ్మ..అడవికి రాజైనా బామ్మ ముందు బచ్చాలే..దెబ్బకి పరుగోపరుగు!

Old Woman Lion: అడవి జంతువుల వీడియోలు ప్రతిరోజూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అలాంటి వీడియోలు ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. అడవి నుండి బయటకు వచ్చి రోడ్డు పక్కన నిలబడి ఉన్న సింహానికి సంబంధించిన ఓ ఫన్నీ వీడియో ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 25, 2025, 01:35 PM IST

సింహం రోడ్డుపైకి రాగా దాని చుట్టూ జనం గుమికూడారు. ఈ వీడియో వారిపై దాడి చేస్తుందేమోనన్న భయం అందరిలోనూ ఉంది. భయంతో అందరూ సింహాన్ని దూరం నుండి చూస్తూ దాని కదలికలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సింహం అంత దగ్గరగా ఎలా రాగలిగిందో తెలియక ప్రజలు అయోమయంలో ఉన్నారు. రోడ్డుపై సింహం ఉండటం అసాధారణం కాదు కాబట్టి జనమంతా భయంభయంగా చూస్తున్నారు. ఈ వీడియోని చూస్తున్న అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. 

ఈ వైరల్ వీడియోలో మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన ట్విస్ట్‌ను చూస్తారు. సింహాన్ని చూస్తూ అందరూ నిర్ఘాంతపోయిన వేళ ఓ ముసాలావిడ వచ్చి తన టాలెంట్ చూపించింది. చేతిలో చిన్న కర్రతో ఆ సింహం వైపునకు వెళ్లింది. ఆమె నిర్భయంగా కర్రతో సింహాన్ని కొట్టడానికి ప్రయత్నించడం చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతారు. ఆమె ధైర్యాన్ని చూసి, సింహం భయపడి త్వరగా అడవిలోకి పరిగెత్తుతుంది. ఆ వృద్ధురాలి ధైర్యాన్ని చూసి అక్కడ ఉన్నవారు ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ దృశ్యం చాలా ఫన్నీగా, చాలా అందంగా ఉంది. ప్రజలు వెంటనే ఆమెను ప్రశంసించడం ప్రారంభిస్తారు.

అయితే, ఈ వీడియో చూడటానికి ఎంత ఆసక్తిగా ఉన్నా.. ఇది నిజం కాదని గమనించడం ముఖ్యం. ఈ వీడియో పూర్తిగా AI ద్వారా క్రియేట్ చేసింది. ఇది వాస్తవికంగా కనిపించే దృశ్యాలను సృష్టిస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి కల్పితం. ఈ వీడియో కేవలం ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కోసం క్రియేట్ చేసింది. అమ్మమ్మ ధైర్యం, సింహం తప్పించుకోవడాన్ని హాస్యభరితమైన రీతిలో చిత్రీకరిస్తుంది. ఈ వీడియోను మల్టీవర్స్‌మ్యాట్రిక్స్ అనే హ్యాండిల్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేశారు.

Also Read: Akhanda 2 Teaser: 'అఖండ 2'లో బాలయ్య తాండవం..కొత్త టీజర్ వచ్చేసిందోచ్!

Also Read: Nara Rohit Marriage: ఒకే వేదికపైకి చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి..నారా వారి ఇంట హీరో పెళ్లికి ఆహ్వానం!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

