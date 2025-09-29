English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: అట్లుంటదీ మాతోనీ.!. ట్రైన్‌లో టికెట్ అడిగితే ఆధార్ ఇచ్చింది.. టీటీ షాక్.. బామ్మ రాక్.. ఫన్నీ వీడియో..

Karnataka Video: బామ్మ దగ్గరకు వెళ్లిన టీటీ రైల్లో టికెట్ చూపించాలని కోరాడు. దీంతో ఆమె చేతిలో ఆధార్ కార్డు పెట్టింది. ఈ క్రమంలో  అక్కడున్న వారంతా నోరెళ్లబెట్టారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 29, 2025, 06:21 PM IST
  • ట్రైన్ లో ఆధార్ ఇచ్చిన మహిళ..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: అట్లుంటదీ మాతోనీ.!. ట్రైన్‌లో టికెట్ అడిగితే ఆధార్ ఇచ్చింది.. టీటీ షాక్.. బామ్మ రాక్.. ఫన్నీ వీడియో..

Old Woman showing Aadhaar card in train journey video: ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు, కర్నాటకలో కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను అమలు చేస్తున్నారు. ఫ్రీబస్సు సర్వీసుకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజు కూడా వేలాది మంది ఉచిత బస్సు సేవల్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు.  

అయితే.. బస్సులలో ఇటీవల మహిళలు కొట్టుకొవడం వంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో  ఉంటున్నాయి.  కొంత మంది ఉచిత బస్సు జర్నీని పూర్తిగా మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. రోజు ఉచిత బస్సుకు సంబంధించిన రచ్చలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఒక బామ్మ రైలులో టికెన్ చూపించమని అడిగితే.. ఆధార్ కార్డు టీటీ చేతిలో పెట్టింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

కర్ణాటకలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. ఒక బామ్మ ట్రైన్ లో జర్నీ చేస్తుంది. మరీ పాపం బామ్మకు బస్సులోఫ్రీ జర్నీ ఉంది.. మరీ ట్రైన్ లో కూడా ఉందా అని అనుకుందో ఏంటో కానీ .. ఆమె రైలు ఎక్కి టికెట్ కొనకుండానే కూర్చుంది. తీరా టీటీ రానే వచ్చాడు.

టికెట్ చూపించమని అడిగితే ఆమె తన ఆధార్ కార్డు తీసుకుని  టీటీచేతిలో పెట్టింది. అది చూసి టీటీ షాక్ అయ్యాడు. బామ్మ అమాయకత్వానికి ఏమి అనలేక నవ్వుకున్నాడు. టికెట్ తీసి ఇచ్చాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీశారు. ప్రస్తుతం అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా నవ్వుకుంటున్నారు. బామ్మ రాక్.. టీటీ షాక్ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

 

