/5 కళ్లు, ఏనుగు తొండం.. 50 కోట్ల ఏళ్ల నాటి ఈ వింత జీవిని చూశారా?

Opabinia Regalis Facts: మన భూమిపై లక్షలాది సంవత్సరాల క్రితం నివసించిన జీవుల గురించి తెలిసిన ప్రతిసారీ శాస్త్రవేత్తలతో పాటు సామాన్యులు కూడా ఆశ్చర్యపోతుంటారు. సాధారణంగా మనం రెండు కళ్లు ఉన్న జీవులను, లేదా కొన్ని క్రిమి కీటకాలకు ఉండే మల్టిపుల్ కళ్లు గురించి వినే ఉంటాం. కానీ, ఏకంగా ఐదు కళ్ళతో, వింత శరీర ఆకృతితో సముద్రాల్లో ఈదుతున్న ఒక పురాతన జీవి గురించి మీకు తెలుసా? ఈ జీవి గురించి తెలుసుకున్న ప్రతి ఒకరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధంచిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
సుమారు 50.5 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం భూమిపై జీవించిన ఈ విచిత్ర జీవి పేరు ఓపాబినియా రేగాలిస్ (Opabinia regalis).. కెనడాలోని బర్గెస్ షేల్ (Burgess Shale) అనే ప్రసిద్ధ శిలాజ ప్రాంతంలో దీనికి సంబంధించిన శిలాజాలు లభ్యమయ్యాయి. ఇది చూడడానికి చాలా వింతగా కనిపిస్తుంది. దీని తల భాగంలో ఐదు కళ్లు ఉన్నాయి. ఇవి చుట్టూ 360 డిగ్రీల కోణంలో శత్రువులను, ఆహారాన్ని చూడటానికి సహాయపడేవని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
ముఖం ముందు భాగంలో ఏనుగు తొండం లాంటి ఒక పొడవైన అవయవం ఉంటుంది. దానికి చివర పంజాల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. దీని సహాయంతో బురదలో దాగి ఉన్న చిన్న చిన్న జీవులను పట్టుకుని తినేది. చూడటానికి ఏలియన్ లాగా.. భయంకరంగా అనిపించినప్పటికీ.. దీని పరిమాణం కేవలం 4 నుంచి 7 సెంటీమీటర్లు మాత్రమే ఉండేది. అంతేకాకుండా వింత కలర్స్లో ఉండేదని సమాచారం..
కెంబ్రియన్ కాలం (Cambrian Period)లో భూమిపై జీవుల విచ్ఛిన్నం, పరిణామం శరవేగంగా జరిగింది. ఆ సమంలోనే ఈ ఓపాబినియా సముద్రాల అడుగుభాగంలో ఈదుతూ జీవించేది.. మొదటిసారి దీని శిలాజాలను పరిశోధించినప్పుడు, శాస్త్రవేత్తలు సైతం దీని శరీర నిర్మాణాన్ని నమ్మలేకపోయారు. ఇది అసలు నిజమైన జీవా లేక పొరపాటుగా ఏర్పడిన శిలాజమా అని కూడా సందేహించారని సమాచారం.. ప్రస్తుతం జీవుల్లో ఆర్థ్రోపోడ్స్ జీవులకు ఇది దగ్గరి సంబంధం ఉంటుందని భావించినప్పటికీ.. ఓపాబినియా శైలి పూర్తిగా ప్రత్యేకమైనది.
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