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Video Viral: అరె వావ్.. ఆవుదూడకు తల్లిగా మారిన శునకం.!. గుండెల్ని పిండేస్తున్న వీడియో..

Calf drins female dog milk:  వీధిశునకం ఆవు దూడ పాలు తాగుతుంటే ఎటు కదలకుండా అక్కడే ఉండిపోయింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:43 PM IST
Video Viral: అరె వావ్.. ఆవుదూడకు తల్లిగా మారిన శునకం.!. గుండెల్ని పిండేస్తున్న వీడియో..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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