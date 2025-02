Oyo Dispute: మళ్లీ వివాదంలో ఓయో, బూమరాంగ్ అవుతున్న సంస్థ ప్రకటన, అసలేం జరిగింది

Oyo Dispute: ఈ మధ్యకాలంలో ఓయో వార్తల్లో ఉంటోంది. పెళ్లికాని జంటలకు రూమ్స్ ఇవ్వమనే ప్రకటనతో సంచలనం రేపిన ఓయో ఇప్పుడు అనుకోకుండా కొత్త వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఏదో చేద్దామనే ప్రయత్నంలో వివాదంలో పడిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ నెటిజన్లు బాయ్‌కాట్ ఓయో అంటున్నారు.

వాణిజ్య ప్రకటనలు ఏ సంస్థకైనా చాలా అవసరం. ఈ ప్రకటనలు చాలా బ్యాలెన్స్‌గా ఉండాలి. క్రియేటివ్‌గా ఉండాలి. కానీ వేరే అర్ధాలు వచ్చేలా ఉండకూడదు. లేకపోతే ఇలానే బూమరాంగ్ అవుతుంది. ఏదో సందేశం ఇద్దామనుకుని బోర్లా పడింది. పర్యవసానం సోషల్ మీడియాలో బాయ్‌కాట్ ఓయో హ్యాష్‌ట్యాగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది. అసలేం జరిగిందంటే..ఓయో ఇటీవల ఓ ప్రముఖ హిందీ పత్రికకు ఓ వాణిజ్య ప్రకటన ఇచ్చింది. ఈ ప్రకటనే మొత్తం వివాదానికి కారణమైంది. ఈ ప్రకటనలో ..." భగవంతుడు అన్ని చోట్లా ఉన్నాడు...ఓయో కూడా"అని ఉంది. అంతే నెటిజన్లు ఈ ప్రకటనను మరో కోణంలో అర్ధం చేసుకున్నారు. నిన్ను నీవు దేవుడితే పోల్చుకుంటావా అంటూ మండిపడుతున్నారు. బాయ్‌కాట్ ఓయో అంటూ దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.

A small platform whose business runs on the money of the people of India,

Today a small company is comparing itself to God. All concerned should openly oppose this stupid organization.#BoycottOYO pic.twitter.com/xPdTy3t52s

— Ramurti Holkar (@__Ramholkar) February 21, 2025