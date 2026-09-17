/చుట్టూ జనం.. మధ్యలో భయంతో వణికిన యువకుడు.. స్నేహితురాలు చేసిన పని వైరల్‌!

Viral Video Watch: కష్ట సమయంలో వెన్నంటి నిలిచేవాడే నిజమైన ఫ్రెండ్ని భావిస్తూ ఉంటారు. ఆ నానుడిని అక్షరాలా నిజం చేస్తూ హర్యానాలోని గురుగ్రామ్లో చోటు చేసుకున్న ఓ సంఘటనయ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్స్ మనుసులను దోచుకుంటోంది. ప్యానిక్ ఎటాక్ సమస్యతో రోడ్డుపై కుప్పకూలిన తన మిత్రుడికి ఒక యువతి కొండంత ధైర్యాన్నిచ్చి అండగా.. నిలిచిన తీరు ప్రతి ఒక్కరినీ ఇప్పుడు కదలిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పోలీసులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఢిల్లీకి చెందిన ఓ యువకుడు కొంతకాలంగా తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడితో పాటు ఆందోళన సమస్యలతో బాధపడుతున్నాడు. అతని మానసిక స్థితిని కుదుటపరిచేందుకు.. కొత్త వాతావరణంలో కాస్త మనశ్శాంతి లభిస్తుందనే.. ఆశతో అతని స్నేహితురాలు ఢిల్లీ నుంచి గురుగ్రామ్లోని సివిల్ లైన్స్, ఫ్రెండ్స్ కాలనీ ప్రాంతానికి తీసుకు వచ్చింది.
అయితే, అక్కడ ఒక్కసారిగా పెరిగిన జనాల రద్దీతో పాటు ట్రాఫిక్ శబ్దాలు చూసి ఆ యువకుడు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురికావడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. ఏం జరుగుతుందో అర్థంకాక.. ప్యానిక్ ఎటాక్తో రోడ్డుపైనే కింద కూర్చుండిపోవడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడోచ్చు. తీవ్ర వణుకుతో తన స్నేహితురాలిని గట్టిగా పట్టుకుని ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు..
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణంగా ఎవరైనా కంగారుపడిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఆ యువతి ఏమాత్రం సహనం కోల్పోలేదు.. చుట్టూ జనం గుమిగూడుతున్నా.. పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని, నేలపైనే కూర్చుని అతడిని ఓదార్చడం మీరు గమనించవచ్చు. నేను నీతోనే ఉన్నాను.. ఏమీ కాదు.. అంటూ వెన్నుతట్టి ధైర్యం చెప్పడడం మీరు చూడొచ్చు.. అదే సమయంలో కొందరు వ్యక్తులు తమ స్మార్ట్ఫోన్లతో ఆ దృశ్యాలను రికార్డ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు.. ఆమె అత్యంత హుందాగా.. దయచేసి ఎవరూ వీడియోలు తీయకండి.. అతను భయపడుతున్నాడు.. కాసేపట్లో సాధారణంగా మారుతారని వేడుకుంది.
🚨 GURUGRAM : A young man was seen holding a woman and shouting for help, drawing a crowd of onlookers. Civil Lines police arrived and calmed the situation, while the woman reportedly contacted his relatives in Delhi about the incident. https://t.co/Z7hQfGllev
— indiainlast24hr (@indiain24hr) September 12, 2026
ఆమె ఓర్పు కారణంగా ఆ యువకుడు నెమ్మదిగా సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాడు. దీంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ యువతిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. స్నేహానికి అసలైన నిదర్శనం ఈ అమ్మాయి, మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇలాంటి ఓదార్పు, తోడు ఎంతో అవసరమని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
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