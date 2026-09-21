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Parrot Video: మొబైల్‌కు అడిక్ట్ అయిన రామచిలుక..స్క్రీన్‌పై ముక్కుతో స్వైప్ చేస్తూ మరీ.. వీడియో వైరల్..

Parrot uses Smart phone: రామ చిలుక మొబైల్ ఫోన్ ను ఏంచక్కాస్వైప్ చేస్తు ఆపరేట్ చేస్తుంది. యూట్యూబ్ లతో పాటు తనకు కావాల్సిన అన్ని ఆప్షన్ లు వెతుకుతుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 21, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:07 PM IST
Parrot Video: మొబైల్‌కు అడిక్ట్ అయిన రామచిలుక..స్క్రీన్‌పై ముక్కుతో స్వైప్ చేస్తూ మరీ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: parrotvideoviral

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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