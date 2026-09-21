Parrot operating smart phone video: సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలు ఫన్నీగా ఉంటే మరికొన్ని ఆశ్చర్యంకు గురి చేస్తాయి. చాలా మంది తమ ఇళ్లలో కుక్కలు, పిల్లులు, రామ చిలుకలను పెంచుకుంటారు. కొంత మంది ఏనుగులను కూడా పెంచుకుంటున్నారు. అవి చాలా విశ్వాసంగా ఉంటాయి. ఒక్కనిముషం కూడా యజమానిని వదిలి పెట్టి ఉండవు. ఎక్కడకు వెళ్లిన ఓనర్ ను అంటి పెట్టుకుని ఉంటాయి. ఇక రామ చిలుకల విషయానికివస్తే అవి మనం మాట్లాడే మాటలను ఇమిటేట్ చేస్తాయి.
చిలుకకు కూడా మొబైల్ పిచ్చి పట్టిందా? 🦜
🔸 మొబైల్లో చిలుక వీడియోలు, యాప్స్ చూస్తూ.. స్క్రీన్పై ముక్కుతో ట్యాప్, స్వైప్ చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
🔸 యజమాని ఫోన్ తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగానే చిలుక ఎగిరిపోతుండటంతో.. ‘"ఫోన్కు ఇంతగా అలవాటు పడిందా?" అంటూ… pic.twitter.com/53RnIQc9Pk
— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) September 20, 2026
ఏది అంటే అది రివర్స్ లో అంటాయి. అంతే కాకుండా కొత్త వారు ఇంటికి వస్తే ఇంట్లోని వారిని అలర్ట్ చేస్తాయి. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తాం. ఇటీవల మనుషులే కాదు.. నోరులేనిజీవాలు సైతం మనుషుల్లా ఫోన్ లకు అడిక్ట్ అవుతున్నారు. తాజాగా.. ఒక ఇంటిలో పెంచుకుంటున్న రామచిలుక ఫోన్ కు అడిక్ట్ అయినట్లుంది.
అది ఏంచక్కా.. యాప్స్ లను చూస్తూ.. స్క్రీన్పై ముక్కుతో ట్యాప్ చేసి, స్వైప్ చేస్తు రచ్చ చేసింది. దాని ఓనర్ ఫోన్ ను దాని ముందు పెడితే స్క్రీన్ మీద ముక్కుతో ఫోన్ అంతా స్వైప్ చేసింది. యూట్యూబ్ ఆప్షన్ కు వెళ్లి తనకు నచ్చిన వీడియోను అది ప్లే చేసుకుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. యజమాని ఫోన్ తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించగానే చిలుక ఎగిరిపోతుండటం ఈ వీడియోలో కన్పిస్తుంది. బాబోయ్.. ఫోన్కు రామ చిలుక ఇంతగా అలవాటు పడిందా?.. అంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
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