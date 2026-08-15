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Video Viral: చైనాలో బతికున్న కప్పతో టీ.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

Live Frog Milk Tea Viral Video: చైనాలోని ఓ టీ షాపులో బతికున్న కప్పను టీ కప్పులో పెట్టి ఇస్తున్న దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియో చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. అంతేకాకుండా ఇవేం ఆహార పలవాట్లు రా బాబు అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 15, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:06 PM IST
Video Viral: చైనాలో బతికున్న కప్పతో టీ.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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