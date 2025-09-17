English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. అచ్చం తాబేలు మాదిరి పాక్కుంటూ వెళ్తున్న శునకం.. ఫన్నీ వీడియో..

Dog Imitates Tortoise Video: శునకం అచ్చం తాబేలును ఇమిటెట్ చేస్తుంది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 17, 2025, 04:24 PM IST
  • తాబేలులా పాకుతున్న శునకం..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. అచ్చం తాబేలు మాదిరి పాక్కుంటూ వెళ్తున్న శునకం.. ఫన్నీ వీడియో..

Pet Dog Creeping like Tortoise Funny Video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల ఫన్నీ వీడియోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనిలో కొన్ని వీడియోలు చూస్తే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చాలా విస్తుపోయేలా కూడా ఉంటాయి. చాలా మంది తమ ఇళ్లలో కాపాలా కోసం శునకాల్ని పెంచుకుంటారు. అంతే కాకుండా వాటిని తమ ఇంటిలో ఒకమెంబర్ గా చూసుకుంటారు.

పొరపాటున కూడా దానికి ఏమికానివ్వరు. మంచిఫుడ్, వెటర్నరీ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తుంటారు. అవి కూడా తమ యజమాని చుట్టు తిరుగుతూ చాలా విశ్వాసంగా ఉంటాయి. అందుకే చాలా మంది మనుషుల కన్నాకూడా నోరులేనీ జీవాలు బెటర్ అని కూడా చెబుతుంటారు.

 

శునకాలకు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు. అవి పేపర్ తెవడం, ఇంట్లోని వస్తువులు చెబితే తీసుకొని రావడం వంటివి చేస్తారు. అవి కూడా చాలా సార్లు ఇంట్లో వాళ్లను ఇమిటెట్ కూడా చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక ఇంట్లో తాబేలు, శునకంను పెంచుకుంటున్నారు.

అయితే.. అవి రెండు కూడా ఎంతో కలిసి మెలిసి ఉంటున్నాయి. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. తాబేలు పాకడం కామన్. కానీ మరీ శునకంకు ఏమన్పించిందో ఏంటో కానీ... అది అచ్చం తాబేలులా పాకుతూ వెళ్లే ప్రయత్నం చేసింది.  తాబేలు పక్కనే అచ్చం..దానిలా పాకుతూ కాపీ కొట్టింది. తన సహజ స్వభావం మర్చిపోయి కొంత సేపు తన ఫ్రెండ్ లా చేసింది.

Read more: Snake Facts: ఆడపాము, మగపాముల మధ్య తేడాలేంటీ..?.. ఇవి తెలిస్తే  ఈజీగా గుర్తు పట్టేయోచ్చు.. షాకింగ్ నిజాలు.!.

ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గామారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అందుకే పెద్ద వాళ్లు తరచుగా మనం ఎవరితో మాట్లాడుతాం.. ఎవరితో ఉంటామో.. వాళ్ల ప్రభావం మన మాటలు,నడవడిక మీద పడుతుందని అంటారు. అందుకే మనం ఎవరితో ఫ్రెండ్ షిప్ చేస్తున్నామో అని కూడా మన లైఫ్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

