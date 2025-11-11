English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Periods in Man: ఓర్నాయనో.. ఈ అబ్బాయికి ప్రతినెల పీరియడ్స్.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Periods in Man: ఓర్నాయనో.. ఈ అబ్బాయికి ప్రతినెల పీరియడ్స్.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Philippines guy having mothly periods: ప్రతినెల కూడా అచ్చం మహిళల్లో మాదిరి పీరియడ్స్ పెయిన్ తో నోయేల్ బాధపడుతున్నాడు. అంతేకాకుండా.. ఆసమయంలో తనకు బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుందని చెప్పుకొచ్చాడు.  ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 11, 2025, 08:13 PM IST
  • ఫిలీప్పైన్స్ వ్యక్తికి పీరియడ్స్ ..
  • ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

Business Ideas: చలికాలంలో ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎండాకాలం వరకు మంచి లాభాలు మీ సొంతం..!!
7
Okra
Business Ideas: చలికాలంలో ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎండాకాలం వరకు మంచి లాభాలు మీ సొంతం..!!
Nagarjuna: నా కొడుకు ఇద్దరికీ దమ్ము లేదు.. అఖిల్, నాగచైతన్య గురించి నాగార్జున కీలక వ్యాఖ్యలు..
5
Nagarjuna about sons
Nagarjuna: నా కొడుకు ఇద్దరికీ దమ్ము లేదు.. అఖిల్, నాగచైతన్య గురించి నాగార్జున కీలక వ్యాఖ్యలు..
Tollywood Senior Heroes Remuneration: టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోస్‌లో ఎవరి రెమ్యునరేషన్ ఎంత.. ? ఎవరు ఎంత తీసుకుంటున్నారంటే..!
5
tollywood Senior heroes remuneration
Tollywood Senior Heroes Remuneration: టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోస్‌లో ఎవరి రెమ్యునరేషన్ ఎంత.. ? ఎవరు ఎంత తీసుకుంటున్నారంటే..!
Chiranjeevi 10th Marks: చిరంజీవి 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ వైరల్..మెగాస్టార్ మార్కులు తెలుసా..మరి అంత ఘోరమా.!
5
Chiranjeevi 10th Class Marks
Chiranjeevi 10th Marks: చిరంజీవి 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ వైరల్..మెగాస్టార్ మార్కులు తెలుసా..మరి అంత ఘోరమా.!
Periods in Man: ఓర్నాయనో.. ఈ అబ్బాయికి ప్రతినెల పీరియడ్స్.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Philippines guy went viral for having monthly periods details: సాధారణంగా మహిళలో ప్రతినెల నెలసరి వస్తుంది. ఈ సమయంలో చాలా ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యంగా రుతుక్రమం సమయంలో మహిళలు చాలా మంది నడుమునొప్పి, రక్తం బ్లీడిండ్, వైట్ డిశ్చార్జ్ సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు. ఇలాంటి క్రమంలో చాలా మంది మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు ఏ పనికూడా చేయడానికి ఆసక్తి చూపించరు. కొన్నిరాష్ట్రాల్లో పీరియడ్స్ సమయంలో ఒక పెయిడ్ హలీడేను కూడా ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో  ఇటీవల నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న  ఆడవాళ్లకు పీరియడ్స్ వచ్చినట్లు.. పురుషులకు ఒక్కసారి పీరియడ్స్ సమస్యలు రావాలని ఆ సమయంలో వారు అనుభవించే నరకం ఏంటో మగాళ్లకు తెలుస్తుందని ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో కామెంట్స్ చేశారు. అప్పటి నుంచి పీరియడ్స్ అంశం నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ గా మారింది.

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా..  ఫిలిప్పైన్స్ కు చెందిన నోయేల్ అనే అబ్బాయికి ప్రతినెల పీరియడ్స్ వస్తుందని  చెప్పాడు. అంతే కాకుండా.. ప్రతినెల కూడా బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుందని చెప్పుకొచ్చాడు. వైద్య పరిభాషలో దీన్ని..ఎక్స్ పర్ట్స్ పర్సిస్టెంట్ ముల్లేరియన్ డక్ట్ సిండ్రోమ్ అంటారని, ఇది అరుదైన వ్యాధి అని చెప్పుకొచ్చాడు. 
దీనిలో మహిళల్లో మాదిరి పునరుత్పాదక అవయవాలు అంతర్గతంగా ఉంటాయని, గర్బాశయం,ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లు ఉంటాయని చెప్పాడు.

Read more: Leopard Attack Video: వామ్మో.. పోలీసు అధికారిపై చిరుతపులి దాడి..కిందపడేసి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

మరోవైపు..పురుషుల్లో ఉండే.. పురుష జననేంద్రియ అవయవాలు, టెస్టికల్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పాడు. ఇది అరుదైన జన్యు సంబంధ వ్యాధి అని, ఇలాంటి వారిని ప్సూడో హర్మాఫ్రడిటిజం అని పిలుస్తారని నోయేల్ తాను అనుభవిస్తున్న పీరియడ్స్ సమస్యల్ని బైటపెట్టాడు. దీంతో ఈ ఘటన  కాస్త నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

PhilippinesMonthly PeriodsPeriods Painmenstrual crampsperiods mood swings

Trending News