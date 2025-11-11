Periods in Man: ఓర్నాయనో.. ఈ అబ్బాయికి ప్రతినెల పీరియడ్స్.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Philippines guy went viral for having monthly periods details: సాధారణంగా మహిళలో ప్రతినెల నెలసరి వస్తుంది. ఈ సమయంలో చాలా ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యంగా రుతుక్రమం సమయంలో మహిళలు చాలా మంది నడుమునొప్పి, రక్తం బ్లీడిండ్, వైట్ డిశ్చార్జ్ సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు. ఇలాంటి క్రమంలో చాలా మంది మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు ఏ పనికూడా చేయడానికి ఆసక్తి చూపించరు. కొన్నిరాష్ట్రాల్లో పీరియడ్స్ సమయంలో ఒక పెయిడ్ హలీడేను కూడా ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ఆడవాళ్లకు పీరియడ్స్ వచ్చినట్లు.. పురుషులకు ఒక్కసారి పీరియడ్స్ సమస్యలు రావాలని ఆ సమయంలో వారు అనుభవించే నరకం ఏంటో మగాళ్లకు తెలుస్తుందని ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో కామెంట్స్ చేశారు. అప్పటి నుంచి పీరియడ్స్ అంశం నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ గా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఫిలిప్పైన్స్ కు చెందిన నోయేల్ అనే అబ్బాయికి ప్రతినెల పీరియడ్స్ వస్తుందని చెప్పాడు. అంతే కాకుండా.. ప్రతినెల కూడా బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుందని చెప్పుకొచ్చాడు. వైద్య పరిభాషలో దీన్ని..ఎక్స్ పర్ట్స్ పర్సిస్టెంట్ ముల్లేరియన్ డక్ట్ సిండ్రోమ్ అంటారని, ఇది అరుదైన వ్యాధి అని చెప్పుకొచ్చాడు.
దీనిలో మహిళల్లో మాదిరి పునరుత్పాదక అవయవాలు అంతర్గతంగా ఉంటాయని, గర్బాశయం,ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లు ఉంటాయని చెప్పాడు.
Read more: Leopard Attack Video: వామ్మో.. పోలీసు అధికారిపై చిరుతపులి దాడి..కిందపడేసి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...
మరోవైపు..పురుషుల్లో ఉండే.. పురుష జననేంద్రియ అవయవాలు, టెస్టికల్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పాడు. ఇది అరుదైన జన్యు సంబంధ వ్యాధి అని, ఇలాంటి వారిని ప్సూడో హర్మాఫ్రడిటిజం అని పిలుస్తారని నోయేల్ తాను అనుభవిస్తున్న పీరియడ్స్ సమస్యల్ని బైటపెట్టాడు. దీంతో ఈ ఘటన కాస్త నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook