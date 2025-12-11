Pini Village Women Dress: భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని భారతదేశాన్ని చూస్తే తెలుస్తోంది. మన దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో, అనేక మతాలు, అనేక సంప్రదాయలకు భారత్ పుట్టినిల్లు. ఈ క్రమంలో అనేక మతాలకు సంబంధించిన అనేక ప్రాంతాలకు చెందిన వారి స్వంత సంప్రదాయాలు కొన్నింటిని అనుసరిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు వినడానికే కాదు చూసేందుకు చాలా వింతగా ఉంటాయి. అందులో ఒక దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతదేశంలోని అనేక పండుగలు, సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను ప్రజలు అనుసరిస్తుంటారు. కానీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ వింతైన ఆచారం ఇప్పుడు అందర్ని షాక్ కు గురిచేస్తుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని పిని గ్రామంలో ఇప్పటికీ దాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. దాని గురించి విన్న వారందరూ విస్తుపోతున్నారు. ఆ వింతైన ఆచారం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రతి ఏటా శ్రావణ మాసం (జులై నుంచి ఆగస్టు మధ్యలో) చివరి రోజుల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని పిని గ్రామంలో ఐదు రోజుల పాటు ప్రత్యేక ఉత్సవం జరుగుతుంది. అక్కడ అనుసరించే ప్రత్యేకమైన ఆచారం ఏంటంటే.. ఈ ఫెస్టివల్ సమయంలో ఆ గ్రామంలోని మహిళలు ఒంటిపై అస్సలు దుస్తులు ధరించరట. ఈ ఐదు రోజులలో, మహిళలు ఇంటి నుండి బయటకు రాకుండా.. ఆ రోజులు భర్తతో కూడా అస్సలు మాట్లాడరట. ఆ ఆచారం పాటిస్తున్న మహిళలు ఉన్న ఇళ్లలోకి వారి భర్తలు కూడా ఇంట్లోకి వెళ్లేందుకు అనుమతి లేదట.
అయితే ఆడవాళ్లు పాటించే ఈ ఆచారం సమయంలో.. వారి భర్తలు లేదా ఇంట్లోని పురుషులు కూడా కఠినమైన నియమాలను పాటించాలట. ఆ ఐదు రోజులు మద్యం, మాంసం తినకూడదట. ఈ నిబంధనను ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే.. ఉపవాసాన్ని ఉల్లంఘించినట్లే పరిగణిస్తారట. అయితే స్థానిక విశ్వాసాల ప్రకారం.. ఈ ఆచారాన్ని ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే.. ఆ ఊరికి విపత్తు వచ్చే అవకాశం ఉందట.
ఈ పౌరాణిక ఆచారం వెనుక ఓ కథ ఉందట. అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉందట. లాహు ఘోండా దేవత పేరు ఈ సంప్రదాయంతో ముడిపడి ఉందని ఆ గ్రామానికి చెందిన ప్రజలు నమ్ముతారట. గతంలో ఈ గ్రామంపై నిరంతరం రాక్షసుల దాడికి చేసేవారట. అప్పుడు ఈ దేవత రాక్షసుడిని చంపి ఆ గ్రామాన్ని రక్షించిందట. ఆ సంఘటనను గుర్తుచేసుకోవడానికి ఈ ఆచారం ప్రారంభించారట. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ సంప్రదాయాలను విశ్వాసం, భక్తితో అనుసరించే ఈ పిని గ్రామం, శతాబ్దాల నాటి వింతైన ఆచారాల కోసం దేశవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది.
