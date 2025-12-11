English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Pini Village Women: ఆ గ్రామంలో మహిళలు దుస్తులు ధరించరు..భారత్‌లోనే వింతైన గ్రామం..ఎక్కడుందో తెలుసా?

Pini Village Women: ఆ గ్రామంలో మహిళలు దుస్తులు ధరించరు..భారత్‌లోనే వింతైన గ్రామం..ఎక్కడుందో తెలుసా?

Pini Village Women Dress: భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని భారతదేశాన్ని చూస్తే తెలుస్తోంది. మన దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో, అనేక మతాలు, అనేక సంప్రదాయలకు భారత్ పుట్టినిల్లు. ఈ క్రమంలో అనేక మతాలకు సంబంధించిన అనేక ప్రాంతాలకు చెందిన వారి స్వంత సంప్రదాయాలు కొన్నింటిని అనుసరిస్తున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 11, 2025, 01:29 PM IST

Trending Photos

Vivo P4Xపై ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మీ సొంతం!
5
Realme P4X 5G
Vivo P4Xపై ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మీ సొంతం!
8th Pay Commission Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission Update: కొత్త పే కమిషన్‌ అమలు తేదీపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి రియాక్షన్ ఇదే..!
Gutu Gochar 2026: కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. 2026లో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే..
7
horoscope
Gutu Gochar 2026: కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. 2026లో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే..
Samantha : నాడు రెండు పూటల తిండి తినలేని దుస్థితి.. నేడు ఒక వర్గానికి స్పూర్తి.. సమంత Inspiring జర్నీ..!!
7
Samantha Ruth Prabhu
Samantha : నాడు రెండు పూటల తిండి తినలేని దుస్థితి.. నేడు ఒక వర్గానికి స్పూర్తి.. సమంత Inspiring జర్నీ..!!
Pini Village Women: ఆ గ్రామంలో మహిళలు దుస్తులు ధరించరు..భారత్‌లోనే వింతైన గ్రామం..ఎక్కడుందో తెలుసా?

Pini Village Women Dress: భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని భారతదేశాన్ని చూస్తే తెలుస్తోంది. మన దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో, అనేక మతాలు, అనేక సంప్రదాయలకు భారత్ పుట్టినిల్లు. ఈ క్రమంలో అనేక మతాలకు సంబంధించిన అనేక ప్రాంతాలకు చెందిన వారి స్వంత సంప్రదాయాలు కొన్నింటిని అనుసరిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు వినడానికే కాదు చూసేందుకు చాలా వింతగా ఉంటాయి. అందులో ఒక దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశంలోని అనేక పండుగలు, సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను ప్రజలు అనుసరిస్తుంటారు. కానీ, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ వింతైన ఆచారం ఇప్పుడు అందర్ని షాక్ కు గురిచేస్తుంది. హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌లోని పిని గ్రామంలో ఇప్పటికీ దాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. దాని గురించి విన్న వారందరూ విస్తుపోతున్నారు. ఆ వింతైన ఆచారం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ప్రతి ఏటా శ్రావణ మాసం (జులై నుంచి ఆగస్టు మధ్యలో) చివరి రోజుల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని  పిని గ్రామంలో ఐదు రోజుల పాటు ప్రత్యేక ఉత్సవం జరుగుతుంది. అక్కడ అనుసరించే ప్రత్యేకమైన ఆచారం ఏంటంటే.. ఈ ఫెస్టివల్ సమయంలో ఆ గ్రామంలోని మహిళలు ఒంటిపై అస్సలు దుస్తులు ధరించరట. ఈ ఐదు రోజులలో, మహిళలు ఇంటి నుండి బయటకు రాకుండా.. ఆ రోజులు భర్తతో కూడా అస్సలు మాట్లాడరట. ఆ ఆచారం పాటిస్తున్న మహిళలు ఉన్న ఇళ్లలోకి వారి భర్తలు కూడా ఇంట్లోకి వెళ్లేందుకు అనుమతి లేదట. 

అయితే ఆడవాళ్లు పాటించే ఈ ఆచారం సమయంలో.. వారి భర్తలు లేదా ఇంట్లోని పురుషులు కూడా కఠినమైన నియమాలను పాటించాలట. ఆ ఐదు రోజులు మద్యం, మాంసం తినకూడదట. ఈ నిబంధనను ఎవరైనా అతిక్రమిస్తే.. ఉపవాసాన్ని ఉల్లంఘించినట్లే పరిగణిస్తారట. అయితే స్థానిక విశ్వాసాల ప్రకారం.. ఈ ఆచారాన్ని ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే.. ఆ ఊరికి విపత్తు వచ్చే అవకాశం ఉందట.

ఈ పౌరాణిక ఆచారం వెనుక ఓ కథ ఉందట. అది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉందట. లాహు ఘోండా దేవత పేరు ఈ సంప్రదాయంతో ముడిపడి ఉందని ఆ గ్రామానికి చెందిన ప్రజలు నమ్ముతారట. గతంలో ఈ గ్రామంపై నిరంతరం రాక్షసుల దాడికి చేసేవారట. అప్పుడు ఈ దేవత రాక్షసుడిని చంపి ఆ గ్రామాన్ని రక్షించిందట. ఆ సంఘటనను గుర్తుచేసుకోవడానికి ఈ ఆచారం ప్రారంభించారట. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ సంప్రదాయాలను విశ్వాసం, భక్తితో అనుసరించే ఈ పిని గ్రామం, శతాబ్దాల నాటి వింతైన ఆచారాల కోసం దేశవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Also Read: Risky Childbirth: రూపాయి బ్లేడ్‌తో ప్రసవం చేసిన మహిళ..బాణాలు, వెదురు కర్రలతో బిడ్డకు కాన్పు..దారుణమైన సంఘటన వెలుగులోకి!

Also Read: Hardik Pandya Girlfriend: హార్దిక్ పాండ్యా కాబోయే భార్య ఈమెనే..టీ20 మ్యాచ్ తర్వాత ఇలా..పబ్లిక్‌గా బయటపడ్డారు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Indian WomenPini Village WomenHimachal PradeshPini Village TraditionIndian Customs

Trending News