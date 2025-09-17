Video Viral: అక్కా నువ్వు తోపు అసలు.!. పాపం.. కాకుల్ని ఏమన్నామోసం చేసిందా..?.. ఫన్నీ వీడియో..

Woman imitates crow voice and attracts all flock of crows Video: సోషల్ మీడియాలో తరచుగా అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు ఫన్నీగా ఉంటే, మరికొన్ని ఆశ్చర్యంకు గురిచేసేవిగా ఉంటాయి. ఇంకా కొన్ని వీడియోలు భయంను కల్పించేవిగా కూడా ఉంటాయి.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక మహిళ ఏకంగా కాకులనే బురిడి కొట్టించింది. ఆమె ట్యాలెంట్ ను కొంత మంది వీడియో తీసి పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
टैलेंट..👌👌 pic.twitter.com/ESq4qTHQeq
— Dr. Gurmeet Bhatia (@GurmeetBha53034) September 15, 2025
అసలు ప్రస్తుతం దేశంలో పితృపక్షాలు నడుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రాద్మకర్మాదికాల్లో మనం చేసిన పిండాల్ని కాకులు ముట్టుకుంటునే పెద్దలకు మనం పెట్టింది ముట్టిందంటారు. అందుకే పిండ ప్రదానం చేసిన తర్వాత కాకి కోసం ఎదురు చూస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక మహిళ ఏకంగా కాకులకు టోకరా వేసింది. ఆమె కాకిలాగా వాయిస్ తో అరుస్తు అనేక కాకుల్ని తమవైపుకు వచ్చేలా చేసింది.
ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. సదరు మహిళకు మిమిక్రీ వచ్చినట్లుంది. ఆమె తన ఇంటి మీదకు వెళ్లింది. అప్పుడు అక్కడ ఒక్కకాకి కూడా లేదు. కానీ ఆమె ఆ తర్వాత కాకిలా మిమిక్రీ గొంతుతో అర్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా గుంపులు, గుంపులుగా కాకులు అక్కడకు వచ్చేశాయి. దీంతో అక్కడి వారు ఒక్కసారిగా బిత్తరపోయారు.
ఆమె అచ్చం కాకిలా అరవడంతో తమ గుంపులోని కాకికి ఏమైందో అని వందలాది కాకులు అక్కడకు వచ్చాయి. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. కొంత మంది నెటిజన్లు భలే ట్యాలెంట్ రా అక్క నీది అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.