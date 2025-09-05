Poisonous Cobra Video Watch Now: నిత్యం సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే ఈరోజు టాయిలెట్ను ఉపయోగించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించే ఒక వీడియో ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. సాధారణంగా చూసుకోకుండా టాయిలెట్కి వెళ్లే వారికి ఇదొక పెద్ద కళ్ళు తెరిపించే వీడియోగా చెప్పొచ్చు. సాధారణంగా పల్లె ప్రాంతాల్లో నివసించే వారికి ఇదొక జాగ్రత్తగా భావించవచ్చు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో టాయిలెట్ కమోడ్లో పాము అటు ఇటు తిరుగుతున్న దృశ్యాలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. చూసుకోకుండా కూర్చుంటే ఇక అంతే సంగతి అని హెచ్చరించడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రారంభంలోనే కెమెరాను టాయిలెట్ కమోడ్ వైపు చూపించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా దాని లోపల ఓ పాము ఉండడం మీరు స్పష్టంగా గమనించవచ్చు. ఆ పాము వీడియో తీస్తున్న వారిపై పడక విప్పి చూడడం కూడా మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. అందులో ఉన్న పామును చూస్తే అది అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముగా కనిపిస్తోంది. అయితే, ఇంట్లోకి సంచారం చేసిన తర్వాత ఎవరూ లేనిది చూసి టాయిలెట్ లోని కమోడ్ లో దూలినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతూ.. ఉండడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు.. పొరపాటున ఎవరైనా గమనించకుండా కమోడ్పై కూర్చుంటే ఆ పాము కాటేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారి హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇలా అంటున్న సమయంలోనే ఆ పాము కోపంతో పడగవిప్పి.. భయపెట్టే దృశ్యాలు కూడా మీరు చాలా స్పష్టంగా చూడొచ్చు. నిజానికి అడవి ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉండే చాలామంది వాష్రూమ్స్ లోను, వరండాల్ ఏరియాలో తప్పకుండా చూస్తూ వెళ్లడం మంచిది. లేకపోతే ఇలా పాములు ఎక్కడికి అక్కడ సంచారం చేసి దాడి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ వీడియోలో పాము ఉన్న స్థితిని బట్టి చూస్తే.. ఆ నాగుపాము అత్యంత కోపంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అది ఏ క్షణమైనా దాడి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఈ వీడియోలో పామును బట్టి మీరు చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్గా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఇక నుంచి కమోడ్ పై కూర్చునే క్రమంలో తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు చూసి కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
