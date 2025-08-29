Snake In Scooty Video: వామ్మో.. స్కూటీలో నక్కి కూర్చున్న భారీ నాగు పాము.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

cobra Snake hiding in Scooty trending Video: వానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. అంతే కాకుండా పాములు చాలాసార్లు చీకట్లో, వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటాయి. అందుకు బెడ్ లలో నాగు పాములు నక్కి కూర్చున్న అనేక వీడియోలు ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చాయి.అంతే కాకుండా.. పాములు సజ్జల మీద, పైపులలోనక్కి ఉంటాయి.
బూట్లలో, బట్టలలో పాములు మెల్లగా వెళ్లి వాటిలో ఉంటాయి. ఇలాంటి ఘటనలకు చెందిన వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. వర్షాకాలంలో పుట్టలలో నీళ్లు పడటం వల్ల అది వర్షానికి కరిగిపోతుంటుంది. దీంతో దానిలో ఉండే పాములు జనావాసాల్లోకి, నీళ్లు లేని ప్రదేశంలోకి ఎక్కువగా వెళ్లి ఉండటం చేస్తాయి.
పాములు ఇంటి బైట పార్కింగ్ చేసే బైక్ లలో, కార్లలో ఎక్కువగా దూరి దాక్కుంటాయి. వీటిని సరైన సమయంలో గుర్తించకపోతే కొన్నిసార్లు పాముల కాటుకు కూడా గురికావాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఈ వీడియోలో.. ఒకపాము ఇంటి బైట పార్కింగ్ చేసిన స్కూటీలో నక్కి కూర్చుంది. అయితే.. దాని ఓనర్ పాము తోకను గమనించాడు. వెంటనే దానిలో ఏదో ఉందని అనుకుని స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం ఇచ్చాడు. నెమ్మదిగా స్కూటీ డిక్కీ ఓపెన్ చేసి చూడగా ఒక భారీ సర్పం దానిలో ముడుచుకుని మరీ కూర్చుంది.ఈ ఘటన చూసిన అక్కడి వారంతా ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్లబెట్టారు.
భారీ సర్పం చక్కగా ముడుచుకుని మరీ స్కూటీ డిక్కీలో కూర్చుని, కాటు వేయడానికి రెడీగా ఉంది. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ చాక చక్యంగా పామును పట్టుకుని మరీ దూరంగా తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిలేశాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాప్ రే.. వర్షాకాలంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా చెబుతున్నారు.