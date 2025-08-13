Snake Hatching Video: గుడ్డు పిసికి.. పాము పిల్లలను బయటికి తీశారు.. అరుదైన వీడియో..

Snake Hatching Latest Viral Video Watch: ప్రపంచ సృష్టిలోని అద్భుతాలలో సరీసృపాల ప్రపంచం ఒకటి.. భూమిపై ఎన్నో రకాల సరీసృపాల జాతులు ఉన్నాయి. వీటిల్లో మనం ఎక్కువగా చూసేవి పాములు.. నిత్యం సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన ఒక్క వీడియో అయినా వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. పాములు చేసే వింత వింత శబ్దాలు, పిల్లలకు జన్మనిస్తున్న సమయంలో పాములు చేసే వింత పనులకు సంబంధించిన వీడియోలను మనం తరచుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ sఉంటాం. అయితే ఇటీవలే కూడా ఓ అరుదైన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇంతకీ ఆ వీడియో ఏంటో? వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటో? మనం పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా కొన్ని పాములు అయితే నేరుగా వాటి పిల్లలకు జన్మనిస్తూ ఉంటాయి. మరికొన్ని పాములు గుడ్లు పెట్టి పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. ఇలా ఒక్కొక్క జాతికి సంబంధించిన పాము ఒక్కొక్కలా పిల్లలకు జన్మనిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ పరిశోధకుడు గుడ్డులో నుంచి పిల్లలను బయటికి తీయడానికి సంబంధించిన ఘటన అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.. ఈ వీడియోలో పాములు ఎలా జన్మిస్తాయని అంశంపై ఆ పరిశోధకుడు ఎంతో క్లియర్గా వివరించాడు.
ఈ వీడియోలో "రెక్టైల్ జూ" కి చెందిన ఒక నిపుణుడు పాము గుడ్ల నుంచి పిల్లలను బయటకు తీస్తున్న తీరు ఆసక్తికరంగా ఉంది. మొదటిగా, అతను గుడ్డులోని తోలు లాంటి పొరను కత్తిరించి, లోపల ఉన్న నాగు పాము పిల్లను వెలికితీశాడు. అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత, నలుపు, పసుపు-గోధుమ రంగుల ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో ఆ పాము కనిపించింది. గుడ్డు పెంకు నుంచి వేలాడుతున్న ఈ పొడవాటి పామును చూపిస్తూ.. ఆ పిల్లను జాగ్రత్తగా మిగతా గుడ్ల, పిల్లల పక్కన ఒక కంటైనర్లో ఉంచాడు.
ఆ తర్వాత, అతను ఇప్పటికే కత్తిరించిన మరో గుడ్డును తీసుకుని.. లోపల ఉన్న మరో పామును బయటకు తీశాడు. అది కూడా మొదటి పాములాంటి రంగులతోనే కనిపించింది. ఈ ప్రక్రియను అతను మొత్తం మూడుసార్లు పునరావృతం చేయడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. మూడవ పాము కూడా గుడ్డు నుంచి బయటకు తీసిన తర్వాత.. చివరిగా ఒక గుడ్డు నుంచి పాము తల బయటకు వస్తున్న దృశ్యాన్ని చూపించాడు. ఆ గుడ్డునుండి పాము పూర్తిగా బయటకు రాగానే దాని శరీరానికి ఒక విధమైన ద్రవం అంటుకుని ఉంది. ఈ పామును అతను ఎర్ర బకెట్లో పెట్టి, ఆనందంగా నవ్వాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
