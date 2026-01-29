Leopard video: చిరుత పులి తోకని పట్టుకుని లాగుతున్న పోలీస్.. వీడియో ఇదే..

Leopard Latest video: సామాన్యంగా మానవులు పులిని చూస్తేనే గజ గజ మునిగిపోతూ ఉంటారు.. అలాంటిది ఏకంగా ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన చిరుత పులి తోక పట్టుకొని.. అది ఇతరులపై దాడి చేయకుండా గట్టిగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న పోలీస్ అధికారి సాహసం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్నవారు ఇలా సులభంగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎలాంటి నైపుణ్యం లేని ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ పులిని పట్టుకుంటున్న తీరును చూస్తుంటే అతనికున్న ధైర్యం అంతో ఇంతో కాదని అనిపిస్తోంది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? ఎక్కడ జరిగిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఇది ఎక్కడ జరిగిందనేది వీడియోలు పేర్కొనలేదు. కానీ ఓ నివాస ప్రాంతంలో అకస్మాత్తుగా ప్రవేశించిన చిరుత పులి స్థానికులను ఎంతగానో భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఈ సమాచారం అందుకున్న పోలీసులతో పాటు అడవిశాఖ సిబ్బంది అధికారులు అక్కడికి వెంటనే చేరుకున్నారు.. అయితే ఈ సమయంలో వారు ఎంతో యాక్టివ్ గా ఉన్న ఆ చిరుత పులిని బంధించాలనుకున్నారు. ఈ సమయంలో ఒక పోలీస్ అధికారి తన ధైర్యాన్ని ఒక్కసారిగా పెంచుకొని.. చిరుత పులి తప్పించుకొని పారిపోతున్న సమయంలో దాని తోకను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.
ఆ అధికారి ఎంతో చాకచక్యంగా చిరుత పులి తోకను పట్టుకోవడం చూసిన ఇతర అధికారులు ఒక్కసారిగా కంగు తిన్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆ చిరుత పులి పోలీస్ అధికారిపై ఎదురు దాడి చేయడం కూడా మీరు చూడొచ్చు.. అయినప్పటికీ ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏమాత్రం వదలకుండా చిరుత పులి తోకను అలాగే పట్టుకొని ఉండిపోయాడు.. అయితే, అక్కడున్న కొంతమంది రోప్ సిధం సార్ అని అరుస్తూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా అక్కడున్న పోలీస్ ఆఫీసర్ అందరూ వెనక్కి వెళ్లిపోండి అంటూ అరవడం మీరు చూడొచ్చు..
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
చివరికి అడవి శాఖ సిబ్బందితోపాటు ఇతరులు కలిసి ఆ చిరుత పులిని ఎంతో సురక్షితంగా తాళ్లతో బంధించి.. అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఎనిమిది సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. నిజమైన హీరో అంటే ఇతనే అనే క్యాప్షన్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా కామెంట్ల రూపంలో స్పందిస్తున్నారు.. చాలామంది ఈ వీడియో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ద్వారా సృష్టించిందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అవును మీరు ఈ వీడియోను క్లియర్గా గమనించి చూస్తే.. ఇదొక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీడియో అని తెలుస్తుంది.
