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Video Viral: ఎంత పనిచేశావ్ సియా..?.. ఫుల్ సెక్యురిటీల మధ్య కొత్త జంట ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్.. ఫన్నీ వీడియో వైరల్..

Pre wedding funny reel: పూణెలో యువ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.ఈ క్రమంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఈ ఘటన తర్వాత తమ పెళ్లిళ్లపై తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 27, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:43 PM IST
Video Viral: ఎంత పనిచేశావ్ సియా..?.. ఫుల్ సెక్యురిటీల మధ్య కొత్త జంట ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్.. ఫన్నీ వీడియో వైరల్..
Image Credit: videoviral(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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