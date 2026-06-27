/Video Viral: ఎంత పనిచేశావ్ సియా..?.. ఫుల్ సెక్యురిటీల మధ్య కొత్త జంట ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్.. ఫన్నీ వీడియో వైరల్..

Pre wedding shoot funny video reel viral: ఇటీవల మహరాష్ట్రలోని పూణెలో కేతన్ అగర్వాల్ ను.. సియా లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లి 400 అడుగుల లోతైనలోయలో తోసి మరీ హత్య చేసిన ఘటన దేశంలో సంచనంగా మారింది. ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. గతేడాది హనీమున్ మర్డర్ ఘటన సైతం తీవ్ర ఆందోళన కల్గించే అంశంగా మారింది. ఇండోర్ లో రాజా రఘవంశీని హనీమూన్ కుతీసుకెళ్లి ప్రియుడితో కలసి సోనమ్ అత్యంత దారుణంగా హతమార్చింది. ఆ తర్వాత తాజాగా.. సియా కూడా తనకు కాబోయే భర్తను లోహగఢ్ కు ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్ బర్త్ డే అని చెప్పి లోహగఢ్ కోట నుంచి ఆమె ప్రియుడు చేతన్ తో కలసి లోయలోకి తోసి డ్రామాలు ఆడింది.
ఆ తర్వాత కేతన్ అగర్వాల్ సోదరి సియాతో మాట్లాడిన తర్వాత అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడంతో ఈ క్రైమ్ అంతా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు సియాను, చేతన్ చౌదరీ ను అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ఒకరిపై మరోకరు నేరాన్ని నెట్టుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ఈ ఘటన కాస్త సోషల్ మీడియాలొ తీవ్ర దుమారంగా మారింది.
కాబోయే భర్త ఒక వేళ నచ్చక పోతే చెప్పాలి కానీఈ హత్యలు చేయడం ఏంట్రా బాబు అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.మరికొంత మంది పెళ్లికి ముందు ఏవైన అపైర్స్ ఉంటే లేదా ఇతరుల్ని ప్రేమించి ఉంటే తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి కానీ ఇతరుల బిడ్డల్ని చంపడం ఏంటని వాపోతున్నారు. కొంత మంది ఈ వరుస ఘటనలో పెళ్లి అంటేనే ఉలిక్కి పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్ ఫన్నీ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
దీనిలో కొత్త జంట ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్ నేపథ్యంలో ఎందుకన్నా మంచిదని ముందు జాగ్రత్తగా బాడీ గార్డులను సైతం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఎప్పుడు ఏంజరుగుతుందో..?.. ఎవరి మనసులో ఏముందో తెలియదని అందుకే బాడీ గార్డులను ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు సూచిస్తున్న ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.