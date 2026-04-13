  • Pregnant Woman Video: రెచ్చిపోయిన కామాంధుడు.. నడిరోడ్డు మీద నిండు గర్భిణికి వేధింపులు.. వీడియో వైరల్..

Pregnant Woman Video: రెచ్చిపోయిన కామాంధుడు.. నడిరోడ్డు మీద నిండు గర్భిణికి వేధింపులు.. వీడియో వైరల్..

Pregnant woman molested in Jaipur: నడి రోడ్డు మీద నిండు గర్భిణిని కామాంధుడు ఫాలో అయ్యాడు. ఆమెను గట్టిగా హత్తుకుని తన కామవాంఛను తీర్చుకున్నాడు. జైపూర్ లో జరిగిన ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 13, 2026, 02:11 PM IST
Pregnant Woman Video: రెచ్చిపోయిన కామాంధుడు.. నడిరోడ్డు మీద నిండు గర్భిణికి వేధింపులు.. వీడియో వైరల్..

Pregnant woman harassed woman on road in Jaipur: ఇటీవల కామాంధులు పూర్తిగా బరితెగించి పోయారు.  బస్టాండ్ , మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ఆఫీసులు, ఎక్కడ చూసిన మహిళల్ని వేధించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. ప్రతిరోజు మహిళల వేధింపులకు చెందిన అంశాలు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న ఈ కామాంధులు మాత్రం మారటంలేదు. ఇటీవల జైపూర్ లో రన్నింగ్ బైక్ మీద యువతిని కొంత మంది ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించారు. దీనిపై పోలీసులు ఆగంతకుల్ని అరెస్ట్ చేసి తాట తీశారు. ఈ ఘటన నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది.

ఈ రచ్చ మరువక ముందే మరో ఘోరం జైపూర్ లోనే చోటు చేసుకొవడం ప్రస్తుతం నెట్టింట ఆందోళనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. జైపూర్ లో ఒక గర్భిణి రోడ్డు మీద ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తుంది.ఇంతలో ఆమెను ఒక కామాంధుడు ఫాలో అయ్యాడు. నిర్మానుష్య ప్రదేశంలోకి రాగానే ఆమె వెనుకాల నుంచి గట్టిగా హత్తుకుని  నీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకుతూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె గట్టిగా అరిచి అతని బారి నుంచి విడిపించుకుంది.

ఆ తర్వాత కూడా ఆమెపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. పాపం గర్భిణి అతడ్ని చూసి భయపడి అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. దీనిపై బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కానీ దీనిపై పోలీసులు విచారణకు ఆలస్యం చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో బాధితురాలు ఉన్నతాధికారుల్ని ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఏ మనుషుల్రా అంటూ నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. గర్బిణిని కూడా వదలరా.. అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. నడి రోడ్డు మీద ఇలాంటి వారిని ఉరితీయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

