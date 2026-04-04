Priest Video: పడవ ప్రయాణంలో బరితెగించిన పూజారి.. చెప్పులతో బుద్ధి చెప్పిన మహిళా భక్తులు.. వీడియో!

Priest Harassment Video Watch Now: భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక మార్గం చూపించాల్సిన ఒక పూజారి కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయినట్లు ప్రవర్తించారు. పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి.. తోటి ప్రయాణికులు అని కూడా చూడకుండా ఒక మహిళ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించి.. అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు. పడవ ప్రయాణంలో మహిళను లైంగికంగా వేధించిన పూజారికి.. అక్కడే ఉన్న మహిళలు సినీ ఫక్కీలో దేహశుద్ధి చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందో తెలియక పోయినప్పటికీ.. మీడియాలో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఒక ప్రాంతంలో నదిని దాటడానికి భక్తులతో పాటు.. కొంతమంది స్థానికులు కూడా పడవని ఎక్కారు. అదే పడవలో ఒక ఆలయ పూజారి కూడా ఉన్నాడు. ప్రయాణం సాగుతుండగా.. చివరికి ఒడ్డు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సదరు పూజారి తన పక్కనే ఉన్న ఒక మహిళ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ.. ఆమెను లైంగికంగా వేధించడం ప్రారంభించాడు.
పూజారి వికృత చేష్టలతో విసిగిపోయిన సదరు మహిళ గట్టిగా నిలదీయడంతో.. పడవలోని ఇతర మహిళలు కూడా ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచారు. పూజారి అని కూడా చూడకుండా అతడిని వారంతా నిలదీశారు. అయితే, తప్పు ఒప్పుకోవాల్సింది పోయి.. ఆ పూజారి ఎదురుదాడికి దిగాడు.. మహిళలపై విచక్షణ రహితంగా చేయి చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో జరిగిన చిన్న పెనుగులాటలు మహిళల దుస్తులు కూడా చిరిగిపోయాయి. దీంతో ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకున్న మహిళలు ఒక్కసారిగా పూజారిపై విరుచుకుపడి దాడి చేశారు. కొంతమంది చేతులతో పాటు చెప్పులతో గట్టిగా పూజారికి బుద్ధి చెప్పారు.
మహిళల ఆగ్రహం ముందు అతను నిలువలేనని గ్రహించి.. ఆ పూజారి పడవ బొడ్డుకు చేరుకోకముందే ప్రాణభయంతో నీటిలోకి దూకేశాడు. గజ ఈత గాడిలా నీటిలోని ఈదుకుంటూ అక్కడ నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ దృశ్యాలన్నీ.. ఇతర పడవలో ఉన్న ప్రయాణికులు మొబైల్లో చిత్రీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. పూజారివేషంలో ఉన్న కామాంధుడు అంటూ.. సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది పోస్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడమే కాకుండా ఆగ్రహంతో కామెంట్లు పెడుతున్నారు..
