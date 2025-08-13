Punjab education officials suspended after dance with her wife video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పాడుపనులు చేస్తున్నారు. మంచి పనులు చేసి అందరికి ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన వారే అడ్డంగా నీచపు పనులు చేస్తున్నారు. కొంత మంది తప్పతాగి ఆఫీసులకు వస్తున్నారు. మరికొంత మంది తమ తోటి మహిళ ఉద్యోగుల్ని లైంగికంగా వేధిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఎంతో కష్టపడితే రానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉంటూ సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. ఈ ఘటన పంజాజ్ లో చోటు చేసుకుంది. పంజాబ్లోని మోగా జిల్లాకు చెందిన బ్లాక్ ప్రాథమిక విద్య అధికారి చేసిన నిర్వాకం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు రావడంతో అధికారులు చర్యలకు ఉపక్రమించారు.
An education department official from Moga, identified as Devi Prasad, has been suspended after his video of dancing with his wife inside office premises went viral. The video was reportedly uploaded on his wife’s YouTube channel @IndianExpress @iepunjab @ieeducation_job pic.twitter.com/YkYojRGkDH
— Divya Goyal (@divya5521) August 12, 2025
దేవి ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి.. బ్లాక్ ప్రాథమిక విద్యా అధికారిగా బాఘపురాణ పరిధిలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన వెడ్డింగ్ డే కావడంతో ఆయన సతీమణి ఆఫీసుకు వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన డ్యూటీలో ఉన్నారు. అయితే.. మరీ వాళ్లకు ఏమన్పించిందో కానీ.. ఇద్దరు ఫోన్లలో పాట పెట్టుకుని మరీ డ్యాన్స్ లు చేస్తు రెచ్చిపోయారు. ఆఫీసులో ఉన్నామన్న విషయం మర్చిపోయి.. డ్యాన్స్ చేస్తు ఇద్దరు కూడా తగ్గెదెలా అన్నట్లు స్టెప్పులు వేశారు.
అంతే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్ కావడంతో ఒక అధికారి అయ్యి ఉండి, అది కూడా డ్యూటీ సమయంలో, భార్యతో ఆఫీసులో ఇలాంటి అడ్డమైన స్టెప్పులు ఏంటని ఉన్నతాధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టి దేవీ ప్రసాద్ ను సస్పెండ్ చేశారు. మొత్తంగా ఈవీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
