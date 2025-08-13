English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Punjab Educational officer video: దేవీ ప్రసాద్ అనే అధికారి డ్యూటీలో ఉండగా ఆయన భార్య వచ్చింది. దీంతో ఆయన రెచ్చిపోయి రీల్స్ చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆయనపై అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:57 PM IST
  • పంజాబ్ లో డ్యూటీలో డ్యాన్సులు చేసిన అధికారి..
  • వీడియో పై దుమారం..

Punjab education officials suspended after dance with her wife video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పాడుపనులు చేస్తున్నారు. మంచి పనులు చేసి అందరికి ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన వారే అడ్డంగా నీచపు పనులు చేస్తున్నారు. కొంత మంది తప్పతాగి ఆఫీసులకు వస్తున్నారు. మరికొంత మంది తమ తోటి మహిళ ఉద్యోగుల్ని లైంగికంగా వేధిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఎంతో కష్టపడితే రానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉంటూ సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. ఈ ఘటన పంజాజ్ లో చోటు చేసుకుంది. పంజాబ్‌లోని మోగా జిల్లాకు చెందిన బ్లాక్ ప్రాథమిక విద్య అధికారి చేసిన నిర్వాకం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు రావడంతో అధికారులు చర్యలకు ఉపక్రమించారు.

 

దేవి ప్రసాద్‌ అనే వ్యక్తి..  బ్లాక్ ప్రాథమిక విద్యా అధికారిగా బాఘపురాణ పరిధిలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన వెడ్డింగ్ డే కావడంతో ఆయన సతీమణి ఆఫీసుకు వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన డ్యూటీలో ఉన్నారు. అయితే.. మరీ వాళ్లకు ఏమన్పించిందో కానీ.. ఇద్దరు ఫోన్లలో పాట పెట్టుకుని మరీ డ్యాన్స్ లు చేస్తు రెచ్చిపోయారు. ఆఫీసులో ఉన్నామన్న విషయం మర్చిపోయి.. డ్యాన్స్ చేస్తు ఇద్దరు కూడా తగ్గెదెలా అన్నట్లు స్టెప్పులు వేశారు.

వామ్మో.. వాష్ రూమ్‌లో నక్కి కూర్చున్న.. 16 అడుగుల భారీ కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..

అంతే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్ కావడంతో ఒక అధికారి అయ్యి ఉండి, అది కూడా డ్యూటీ సమయంలో, భార్యతో ఆఫీసులో ఇలాంటి అడ్డమైన స్టెప్పులు ఏంటని ఉన్నతాధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టి దేవీ ప్రసాద్ ను సస్పెండ్ చేశారు. మొత్తంగా ఈవీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.

 

 

PunjabPunjab education officerPunjab Education officer suspendedPunjab govt officer dance with his wifeViral video

