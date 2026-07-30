Punjabi Girl Video Viral: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు ఏ వీడియో వైరల్ అవుతుందో చెప్పడం కష్టం.. ముఖ్యంగా డాన్స్ వీడియోలకు నెటిజన్ల నుంచి లభించే ఆదరణే వేరు.. తాజాగా పంజాబీ సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఒక యువతి చేసిన డాన్స్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా పంజాబీ డాన్స్ అనగానే ఉత్సాహం, ఎనర్జీ, కలర్ఫుల్ మూవ్స్ మనకు గుర్తుకొస్తాయి. ఈ వైరల్ వీడియోలోనూ సరిగ్గా అదే జరిగింది.. ఎరుపు రంగు పంజాబీ సూట్ (Red Suit) ధరించిన ఒక యువతి.. పంజాబీ పాటలకు వేసిన స్టెప్పులు చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమె డాన్స్ మూవ్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండటంతో ఈ వీడియో తక్కువ సమయంలోనే లక్షలాది మంది దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది..
ఆకట్టుకుంటున్న ఎక్స్ప్రెషన్స్..
ఈ వీడియోలోని యువతి డాన్స్ మాత్రమే కాదు.. ఆమె ముఖంలో కనిపిస్తున్న Expressions ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయిగా భావించవచ్చు.. పాటలోని ప్రతి బీట్కు అనుగుణంగా ఆమె ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్, వేసిన స్టెప్స్ చూసి నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. సంప్రదాయ దుస్తులలో ఇంతటి ఎనర్జిటిక్ డాన్స్ చేయడం నిజంగా అద్భుతమని నెటిజన్స్ అంటున్నారు..
ఈ వీడియోను వివిధ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫామ్స్లో వేలాది మంది షేర్ చేస్తున్నారు. రియల్ టాలెంట్ అంటే ఇదే.. చూపు తిప్పుకోలేకపోతున్నాం.. పంజాబీ సంస్కృతికి తగ్గట్టుగా చాలా అందంగా డాన్స్ చేసింది.. అంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియోకు లైకులతో పాటు కామెంట్లు నిమిషాల్లోనే విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఈ డాన్స్ వీడియో ఇంటర్నెట్లో ఒక సంచలనంగా మారిందని భావించవచ్చు. గూగుల్ ట్రెండింగ్ లిస్ట్లో కూడా చోటు దక్కించుకుంటోంది. టాలెంట్ ఉంటే చాలు.. సరైన వేదిక లభిస్తే ఎవరైనా సోషల్ మీడియా స్టార్గా మారవచ్చని ఈ ఘటన మరొకసారి గుర్తు చేసింది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook