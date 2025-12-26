Python Video: వామ్మో.. వ్యక్తి ప్రైవేటు పార్ట్ ను కసితీరా పట్టుకున్న కొండ చిలువ.. షాకింగ్ వీడియో...

Python attacks on man private part while sitting on field video: సోషల్ మీడియాలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు ఇటీవల ట్రెండ్ గా మారాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు ఎంతో ఆసక్తితో దీన్ని చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాములు, కొండచిలువలు అడవులు, చెరువులు, చెట్లు ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి. దీంతో ఆ ప్రదేశాలకు దగ్గరగా ఉండే ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతుంటారు. మరోవైపు కొంత మంది కోబ్రాలు, కొండ చిలువలు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ లను పట్టుకునే వారికి సమాచారం ఇస్తారు. ముఖ్యంగా అడవుల్లో, పొలాల్లో సంచరించేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు.
కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు కూడా జరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వ్యక్తి పొలంగట్టున కూర్చుని ఉన్నాడు. మరీ అక్కడకు కొండ చిలువ ఎలా వచ్చిందో కానీ అది ఒక్కసారిగా అక్కడ కూర్చున్న వ్కక్తిపై దాడి చేసింది అది కరెక్ట్ గా అతని ప్రైవేటు పార్ట్ ప్రదేశంనుగట్టిగా పట్టుకుంది.
పాపం.. అతను బాధతో విలవిల్లాడిపోయి ఎంతగా విడ్పించుకుందామని చూసిన కూడా సాధ్యపడలేదు. చాలా సేపు అతను కొండ చిలువ పట్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకు నానా పాట్లు పడ్డాడు. అది చాలా బలంగా పట్టుకుంది. కాలిని చుట్టుకుని కదలనీయకుండా చేసి, నోటితో అతని ప్రైవేటు పార్ట్ ను పట్టుకుని చుక్కలు చూపించింది. దీంతో అతను లబో దిబో మన్నాడు. మరీ చివరకు ఏమైందో కానీ.. ఈ వీడియోమాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
Read more: Python Video: నువ్వు తోపు అక్కో.. రెండు భారీ కొండ చిలువల్ని ఉత్త చేతులతో బంధించి మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే.. అది సున్నితమైన పార్ట్ ను భలే టార్గెట్ చేసిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరీ అక్కడ ఎలా పట్టుకుందిరా బాబు మరికొంత మంది షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా కొండ చిలువ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.