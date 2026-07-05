Python Found Kept Illegally in Bengaluru: ఇటీవల కొంత మంది జనాలు చాలా విచిత్రంగా తయారయ్యారు. ఒకప్పుడు కుక్కలు, పిల్లులు, మేకలు, ఆవులు మొదలైన వాటిని ఇంట్లో పెంచుకునే వారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం పాములు, కొండ చిలువలు, క్రూర జంతువుల్ని సైతం కొందరు ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు. అవి కూడా తమను పెంచుకునే వారితో ఏంచక్కాహయిగా ఉంటున్నాయి. దీన్ని కొంత మంది అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుంటున్నారు.
అటవీ శాఖ అధికారులు మాత్రం క్రూర జంతువులు, వన్యప్రాణులు ఇంట్లో పెంచుకొవడం నేరమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం తరచుగా తమ ఇల్లలో వన్యప్రాణుల్ని పెంచుతూ రిస్క్ లో పడతారు. బెంగళూరులో ఒక వ్యక్తి తన అపార్ట్ మెంట్ లో కొండ చిలువను పెంచుకొవడం వివాదంగా మారింది.
బెంగళూరులోని కామాక్షిపల్యలోని ఒక ఇంట్లో వ్యక్తి బాల్ ఫైథాన్ ను పెంచుకుంటున్నాడు. ఈ విషయాన్ని కొంత మంది గమనించి ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఫారెస్ట్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు.
వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం (WPA), 1972 ప్రకారం ఇతర దేశాజాతిగా పరిగణించబడే ఈ సరీసృపాన్ని, పరివేష్ పోర్టల్ కింద అనుమతి తీసుకుంటే తప్ప ప్రజలు పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకోవడానికి అధికారం లేదని ఆ శాఖకు చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.
గాజు గదిలో బాల్ పైథాన్ను ఉంచిన అటౌలా ఖాన్ అనే వ్యక్తి ఇంటిపై మేము దాడి చేశామని అధికారి తెలిపారు. అతను ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో రీల్ చూసి యజమానిని సంప్రదించానని చెప్పాడు. అక్కడ మూడు పాములు ఉండగా, వాటిలో ఒకదాన్ని అతను ఎంచుకోగా, ఆన్లైన్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా దానిని అతని ఇంటి వద్దకే పంపించారు.
దీనిపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టినట్లు చెప్పారు.విక్రేత దారుడు బెంగళూరుకు చెందిన వాడని పోలీసులు గుర్తించారు. దీనిపై ఫారెస్ట్ అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. అక్రమంగా వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టంకు వ్యతిరేకంగా ఇంట్లో వన్యప్రాణుల్ని పెంచితే కఠిన చర్యలుతీసుకుంటామని ఫారెస్ట్ సిబ్డంది హెచ్చరించారు.
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