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Python: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. భారీ కొండ చిలువతో అపార్ట్ మెంట్‌లో కోలివింగ్.. ఎక్కడంటే..?..

Bengaluru News: కొన్నిరోజులుగా బెంగళూరులో ఒక వ్యక్తి కొండ చిలువను అపార్ట్ మెంట్ లో పెంచుకొవడంను స్థానికులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 05, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:16 PM IST
Python: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. భారీ కొండ చిలువతో అపార్ట్ మెంట్‌లో కోలివింగ్.. ఎక్కడంటే..?..
Image Credit: bengalurunews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Python: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. భారీ కొండ చిలువతో అపార్ట్ మెంట్‌లో కోలివింగ్.. ఎక్కడంటే..?..
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